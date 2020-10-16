神州觀察：賣官斂財護黑惡　公安系統多蛀蟲

一棵樹上的蛀蟲如果太多，這棵樹最終肯定要枯。內地公安系統就像這樣的枯樹，上面蛀蟲實在太多，而且總清理不完，今天捉幾條，明天剷一窩，後天再來看，又見新的木碎散落，因為又有蛀蟲在鑽洞。

《中國紀檢監察報》日前披露湖南省株洲市公安局天元區分局前局長文樹忠的貪腐細節，指其在擔任縣級公安局長的十八年間，靠賣官收受賄賂達數百萬元，並縱容其妻大肆揮霍。此外，文樹忠又為當地涉黑涉惡團夥頭目提供庇護，不但為對方在公安局辦公樓內提供辦公場所，更出面替其協調銀行貸款，助紂為虐。文樹忠還被指刻意培植親信，為退休後延續權力腐敗交易進行謀劃。

調查指出，文樹忠受賄斂財的主要來源就是賣官，並供出了系統內八十多名行賄人員名單，所涉上至局班子成員，下至所隊長、普通民警，都是其索賄對象；當中不乏一些有真材實料之人，甚至是立功受獎的優秀警員，最終都只能屈從於其「絕對權力」之下，這也就解釋了為甚麽公安系統經常會出現系統性腐敗，一查就是一窩問題。從上到下都在搞權錢交易，整個系統亦都接受這樣的潛規則，才有那麽多腐敗利益鏈，實行一榮俱榮，一損俱損；早前河南信陽市前公安局長李長根供出賣官予三十一人，惟當局拒不公開該份名單，原因再明白不過。

貪贓枉法斂財的目的，無非就是為了揮霍享受，這方面文樹忠可算是位「愛妻號」。報道披露，文妻平日醉心於做美容，從頭到腳能做的地方都做了，有些項目還特意從香港請人上門服務。消費起來亦十分疏爽，據指最多一次曾大撒六十多萬元，總計美容花費達數百萬元；家有這樣的「大花筒」，貪官又怎能不竭盡所能貪得更多，甚至組成「夫妻店」、「全家腐」？

至於公安庇黑護惡現象，更可用氾濫成災來形容。近年不知揪出了多少保護傘，剪除了多少關係網，各級公安局長、副局長、分局長再到刑偵支隊、派出所、治安大隊領導、頭目，皆可為黑惡勢力所用；乃至警界緝毒精英、功臣模範亦可與毒販、黑老大稱兄道弟，或是為對方通風報信，毀證滅罪，勢要將「警黑一家」千秋萬世沿續下去。

一個無法迴避的問題就是，為期三年的掃黑除惡專項鬥爭雖到了收官階段，奈何公安系統的腐敗蛀蟲還在成群地鑽出來，甚至能讓黑惡頭目辦公辦到公安大院，堪稱荒唐，當然還有比這更離譜的，只是到頭來專項鬥爭將如何收官？更需看到，權力腐敗問題早已蔓延至整個公檢法系統乃至官場，如同春風吹又生，卻總不能斬草除根，當局如何有效應對？