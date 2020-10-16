功夫茶：胡椒粉都可致癌　食安監管真係廢

中國工程院院士鍾南山曾經講過：食品安全問題日趨嚴重，五十年後廣東嘅大多數人將喪失生育能力！阿哥，呢句說話都咪話唔震撼，如果引伸至全國，「祖國可愛的花朵」可能難以盛開，呢個後果關乎民族命運，都真係唔講得笑！

嗱！世界知名嘅癌症學者都曾經指出，約三分之一嘅癌症與飲食方式有關。功夫茶起初都有啲啲懷疑，有冇咁誇吖？之但係原來飲食陷阱無處不在，點會諗到平時好似食個茶餐廳嘅早餐，通常係火腿通粉、沙嗲牛肉湯麵、腸仔煎雙蛋之類，再不是就係整番碗碎牛粥、艇仔粥歎吓，都會有生命危險啫。喂，根據功夫茶日常觀察，十有八九都會撒點胡椒粉調味，阿哥，原來咁已經有機會致癌，飲苦食毒，失驚無神就賴嘢，人生果然充滿無奈。

疫情下，市民難得多啲在家用膳下廚，想做「疫境廚神」，當中不免要用上乾香料。呢，消委會尋日公布早前測試市面上胡椒粉、蒜粉、咖喱粉等三十七款乾香料，睇吓佢哋有冇含有致癌物黃曲霉毒素或可致癌物赭曲霉毒素A，結果一查嚇一驚！原來九款樣本含有至少一種成分，其中一款咖喱粉，黃曲霉毒素總含量甚至超出本港法例要求及歐盟標準限制。讀者之中，如有常用佢來整星洲炒米或炆咖喱牛腩，咁以後就要改食福建炒飯或清湯牛坑腩囉！

嗱！幾乎係「男人必吃嘅一百道菜」或「女人必須要識煮以取悅男人個胃然後先箍得住佢個心嘅五十道菜」，功夫茶斗膽寫包單，胡椒粉作調味幾乎係指定動作！不過，依家出事喇！有四款白胡椒粉上榜。惟目前香港冇為乾香料訂定赭曲霉毒素A嘅可容許最高濃度上限，消委會建議修訂，並已將有關樣本資料轉交食安中心跟進。

嘩！有咁多香料樣本檢驗出致癌物或可致癌物，當中有三款樣本同時驗出含赭曲霉毒素A與黃曲霉毒素，由咖喱粉到薑粉再到胡椒粉，無一走得甩！國際癌症研究機構已將黃曲霉毒素列為致癌物，同時有指黃曲霉毒素與人類肝癌有關，亦可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全，真係病從口入，禍延後代！

本港廢官防疫抗疫鬆弛無道，公共衞生又一塌糊塗，十八區成為老鼠樂園，街市老鼠大過貓，依家連小市民、尋常百姓家庭日常用嘅香料——胡椒粉都搞到有可能致癌，食安中心對食物嘅安全監管真係廢到冇人有，淨係識話「對市民健康影響不大」，功夫茶認為罰佢哋用四款問題胡椒粉日日燉豬肚，要佢哋飲足三個月，以示「影響不大」並釋公眾疑慮也。