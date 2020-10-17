神州觀察：無牌行醫致毀容　行業亂象需遏止

愛美是人類天性，醫療美容行業方興未艾，卻也面臨良莠不齊、魚龍混雜的問題，以致不時發生因手術失敗導致毀容乃至奪命的悲劇。一些機構及從業員更被揭發無牌無證行醫，令行業亂象紛呈，充滿消費陷阱，當局必須加大力度打擊和遏止。

廣東一名網絡女主播日前在江蘇南京一間整容醫院接受隆鼻手術，事後卻出現植入物移位變形及發生積膿感染，需將植入物取出，開刀多次，鼻子仍多處凹陷難補，結果毀了容。事後院方一度死不認錯，並欲將責任全部推給女主播，賴對方「保養不當」，女事主往醫院交涉期間更曾遭不明身份人士毆打；直至當地衞生監督部門介入調查後，才發現做手術的醫生涉嫌無牌行醫，院方亦轉軚稱願意與女事主協商解決問題。

老實說，這種事很難協商出甚麽好結果，但願女事主能作好充分的思想準備，只怕日後少不了要與院方長期周旋，身心疲憊之餘，更別對修復正常容貌抱太大期望。南京就有這樣的前車之鑑，一名女士數年前在當地一間整形醫院做了隆鼻手術，誰知竟被整成草莓鼻，早前獲院方重做手術修補，結果竟比當年整得更醜，儼如《三毛流浪記》主角的「三毛鼻」，且鼻孔不對稱，令其徹底崩潰。這樣的水平也能給人做醫療整容，且招搖過市多年，監管部門可謂難辭其咎。

早前貴州年輕女大學生因隆鼻手術失敗死亡事件，或許更能反映相關行業之混亂程度。涉事醫院乃是經貴州省衞生廳核准註冊的民營專科醫院，隸屬於一家上市公司，主打整形美容服務，事前豪言這類手術沒有風險，死者術前體檢也一切正常，然而在手術中卻出現併發症；誰知院方竟拖延隱瞞，心存僥倖，在不具備救援條件下自行施救，以致貽誤數小時寶貴搶救時間。事後該醫院亦被質疑存在非法行醫及其他分院多次因虛假宣傳、違反廣告內容管理規定而遭行政處罰的問題。

曾有媒體揭露，內地存在不少醫療美容「速成培訓班」，宣稱可用七天時間成為整形師，有的甚至三、四天就可「出師上崗」，誰知竟是拿雞腿來訓練割雙眼皮，其他項目又是如何教學，可想而知。而按照規定，正規整形醫師一般需經數年專業培訓方有機會考取相關職業資格，亦只有國家承認的註冊醫師證，才能執業從事醫療整容整形手術，市面上所有關於醫療的證書其實並不能給人做美容手術。

更嚴格來講，許多掛着「醫院」名銜的整形美容場館都只能叫「機構」，二者准入門檻相去甚遠，由此導致很多不具資質的人俱能成為整容整形專家，若不有效整肅行業亂象，勢會有更多事故發生。