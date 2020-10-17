世界視線：質疑拉登仍在生　總統助推陰謀論

美國總統特朗普又有驚人言論。他日前在社交網轉發一則陰謀論貼文，質疑阿蓋德已故領袖拉登未死，當年被擊斃的其實只是一名替身。特氏轉發的貼文一出，引發巨大爭議。曾參與行動的前海豹突擊隊成員出面反駁，重申知道自己殺死的是誰。

特氏見群情洶湧，玩起了他典型的「戰術性退卻」，乾脆來個「不置可否」，當被主持人追問是否認同有關貼文時，特氏表示自己「甚麼也不了解，那只是個轉發，是別人的觀點」。他把內容轉發，是要引發討論，讓公眾自行判斷，自己並無立場云云。

正如特氏身邊的幕僚好友出事後，他都會表示好久沒有與對方見面甚至根本不認識這人，特氏的「引發討論」說根本不值一駁。實際上，今次事件比起當年他質疑奧巴馬並非在美國出生，性質嚴重得多。根據上述陰謀論，執行暗殺任務的十多個海豹六隊成員，其後盡數被滅口。該傳聞一旦被證實，拜登別說不要指望競選總統了，搞不好還要被起訴叛國罪，影響之大遠超過兒子亨特捲入涉貪傳聞。

正因為茲事體大，作為總統更不能以只是轉發為由置身事外。就好像特氏確診新冠肺炎，坊間各種做騷傳聞紛至沓來，畢竟只要滿足「這樣做誰會獲得最大利益」的最低標準，各種陰謀聊備一格，無傷大雅。但以總統候選人的身份拿陰謀論來打選戰，卻無法令人接受。面對特氏確診，拜登、奧巴馬不管多麼虛情假意，也只能送上祝福。

儘管特氏上任三年多以來，撒了超過二萬次謊，多散播一次陰謀論沒甚麼好驚訝。然而需要注意的是，陰謀論的發源地、右翼組織「QAnon」。該組織聲稱，特氏之前的數任美國總統，都屬於一個與銀行家及外國首腦勾結的秘密組織，而特氏則是「打敗」該組織的「救星」。儘管「QAnon」已被FBI列為潛在的國內恐怖主義煽動者，但特氏一直拒絕跟它切割，再加上他對白人至上主義者「難捨難離」的關係，一旦敗選，如果說全國將陷入一場腥風血雨的內鬥，似乎並非危言聳聽。