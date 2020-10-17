功夫茶：動物慘案陸續來　司底驊助紂為虐

沒有最拙劣，只有更拙劣！沒有最變態，只有更變態！各位街坊，功夫茶忽然百感交集，皆因見到被外界炮轟為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，其民望繼續「墊司底」，最新一份民意調查顯示只得十九點三分，被評為表現拙劣，評分繼續係三司中最低。講真，司底驊民望長期食泥，大家都預咗亦不會詫異，之不過佢食泥唔緊要，最慘就係佢不作為兼亂撤控，助長虐待動物歪風吖！

嗱！元朗日前有一名變態老翁徒手挖狗屍掏內臟，涉虐待動物被捕；同日區內又發生另一宗駭人聽聞嘅虐狗案，一名清潔工喺元朗一個垃圾回收站嘅垃圾桶內，發現一隻嘴及後肢被電工膠帶綑綁嘅唐狗女，奄奄一息，發出哀鳴！經獸醫詳細檢查，發現呢隻慘遭辣手蹂躪嘅狗女頭骨有一大凹洞，一邊下顎脫臼，眼球及四肢相信神經受損，不自主擺動並無法站立，對光及觸摸敏感！警方接報到場後，將案件列作「殘酷對待動物」調查。動物的命也是命，佢哋一樣有生存權，功夫茶希望有關部門切要積極跟進，將狂徒緝拿歸案！

講開殘酷虐待動物案，司底驊都真係難辭其咎，今年初深井豪景花園有三十隻寵物被人從高處擲下，非死即傷，明明證據確鑿，加上有涉案人自首，司底驊仍以「證據不足」撤控，引來全城嘩然！自呢單嘢起，殘酷虐待動物案便接二連三地發生，好似元朗大棠路南坑排村發現鐵皮屋困住四十多隻貓狗，環境惡劣，絕大部分生滋，有些傷口更深可見骨，每有人經過或夜深便傳出陣陣哀號，佢哋恍如墮入無間地獄！司底驊全無惻隱之心，否則有乜可能對殘酷虐待動物者視而不見、見而不控？

呢，有句俗話係咁講：「鬼怕惡人蛇怕棍」，只要你態度強硬，就連鬼都怕咗你！蛇雖然可怕，之但係用棍就可對付！意思係人要勇於同邪惡鬥爭，就能克敵制勝。而民望長期食泥嘅司底驊，上任兩年多以來只知為官避事，撤控決定一次比一次離譜，一次比一次富爭議，由虐殺動物嘅兇嫌到反中亂港、一身都係罪嘅漢奸黎，皆無不如此！

司底驊席不暇暖就以「證據不足」放生漢奸黎嘅政治黑金案，而其涉及嘅違法佔中案一樣冇晒下文！依家漢奸黎涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，警方早於八月十日引用國安法拘捕佢，但至今兩個多月仍然獲准保釋，難怪漢奸黎變本加厲，日日開直播抹黑中國唱衰香港，甚至公然勾結外國勢力干預中港內政！

一句「證據不足」，司底驊令動物墮無間地獄，亦令叛國禍港嘅漢奸黎逍遙法外！而佢又凡事濕濕碎、放膽去——撤控，有佢喺度霸住毛坑不拉矢，香港永難見青天！