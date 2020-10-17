產評：中美疫仗顯高低　大爭之世優者勝

人類歷史上，不乏大型瘟疫引發社會大變革，甚至改朝換代的案例。當然，封建朝代已不復再，如今的「改朝換代」，所指的正是雄霸全球政經大半個世紀的美國霸權！本來，中國在與美國的貿易及科技戰中常處下風，可是一場瘟疫，令到美國元氣大傷，內部矛盾激化。反觀中國，抗疫顯出沉實定力，高下立判，令到這場大國博弈，形勢徒然生變！

國際貨幣基金組織（IMF）預計，今年全球經濟勢將萎縮，而中國將會是全球唯一一個實現正增長的主要經濟體，未來中國對全球經濟增長的貢獻，會將美國遠遠拋離。

事實上，中國處理疫情表現高效，經濟復甦動力稱冠全球。相對之下，美國疫情至今尚未完全受控，且處於總統大選前的兩黨之爭，就連刺激經濟方案都被束之高閣。中美兩國內部形勢一穩一亂，對比鮮明。

回顧歷史，十四世紀的黑死病，促使歐洲不少封建國家走向現代化社會，造就了西歐經濟冒起；十七世紀，中國出現瘟疫兼旱災，結果令到明亡清興；十八世紀末海地爆發黃熱病，促使法國放棄在北美的殖民野心。可見，每次天降瘟疫，都可能是地方甚至世界政經大局巨變的催化劑。眼前的世紀疫情，正正令到中美「新冷戰」格局加速形成。

老實講，若然有得選擇，中國還是希望能多幾年和平發展的時間。但世事如棋，美國自○八年次按危機後，聯儲局的量化寬鬆如「糖衣毒藥」，根本無法令經濟回春。大商家背景的美國總統特朗普心裏有數，大幅減稅掏空國庫，再藉着大舉反全球化和美國優先的旗幟，企圖將內部矛盾向外轉移。

美國發起的中美貿易戰，正在改變全球製造業供應鏈格局。接踵而來的科技戰，亦是招招對準中國命門。幾場爭鬥下來，中國可謂處處捱打。然而，一場瘟疫不期而至，不但令美國經濟陷入大衰退，更令世界各大經濟體受到不同程度的打擊。大洗牌效應下，自有乘亂而起的機會。如今，中美經濟一穩一頹，若這場瘟疫持續至明年底，變相讓中國爭取到寶貴的發展時間，這絕對是美國始料不及的。

走進大爭之世，非優即汰；崛起之時，不進則退。以美國當前的爛局，損人利己的作風只會加速頹勢，最終淪落到推牌攬炒求翻身。在此亂世，中國除了自強，還是自強，惟有努力，才能為世界打造和平發展的新環境，才能共同靜待破局之機！