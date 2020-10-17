怎樣幫香港這一代的年輕人認識國家？

一說是讓香港年輕人多往內地走訪，了解內地是萬眾一心，努力建設，也初有成果，不少地方可以媲美香港，甚或超越。這樣做方向是對的，但怎樣執行呢？

香港組織學生往內地參觀和遊學團也有不短歷史，規模頗大。特區政府每年都支出大量公帑資助本地學生到內地訪問、交流、參觀，但這麼多年下來，效果如何呢？

去年反中示威暴動的上萬大中學生應該不少都有參與由學校組織、政府資助的內地團，其中也有不少是從內地來的新移民，為甚麼他們竟然變得激烈反對內地、仇視內地呢？若依樣這樣做，擴大規模，會帶來不同的效果嗎？

學校辦的內地團，多是走馬看花，吃喝玩樂和參觀美景為主，當然也有與內地學校交流，卻亦匆匆草率，不少學生特別小學生，事後連去過的城市、地方也記不清楚。怎樣了解內地、產生歸屬感呢？這些內地團，老師辛苦、學生辛苦、公帑支出，實際有多少教育效果？關鍵在於二處。

一是沒有清楚的主題，太重走馬看花。一如旅行團的行程匆忙，為甚麼不可以集中主題，在一個地方，走訪之餘，除了導遊的介紹，為甚麼不可以組織由內地專家主持的講座，比較深入介紹當地情況。

例如，在珠三角可參觀江門的中車車廠，高鐵的樞紐車站。坐上一程高鐵，使學生體會高鐵，講解高鐵的發展。也可參觀廣汽和比亞迪的新能源製造車間，看新的車型設計與生產，了解中國純電動車和氫動力車的發展藍圖。此外還有無人飛機、無人車、無人船在珠三角的研發生產、機器人工廠和華為等的設施。這樣的主題參觀，對學生的啟發，由知識到國家的認同，更為有效。

與其參觀林則徐燒鴉片和炮台，倒不如帶學生看十三行的興衰，騎樓的生態，沙面租界，以至荔枝灣河道環境的修復等，這樣才可把歷史教授得更深刻清楚。要看文化，順德的家廚烹調，各種本地獨特的食材，可了解嶺南文化。

二是有主題，還可找本港和內地的專家事前或途中講解，對學校教師也是難得的學習機會。不過，對學生與教師要有好的效果，學校的課程要有所連接，例如中文、中史、通識等。但現時卻難連接，不是匆匆草率，便是無處可連。內地團變課外活動，成為雞肋，甚或棄之不惜。

教育要紮實，要用心，不能走過場，交差了事。若還是這樣，對香港年輕人不會有作用，他們更且會拒絕參與。