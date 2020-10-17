蔡英文政府近年推動「台獨」不遺餘力，與老美「外交互動」頻密，「規格」升高，向老美購置大量軍火，不停發出挑釁北京的叫囂，充當山姆大叔和北京大打「國運之戰」、「新冷戰」的急先鋒，配合老美在台海、東海、南海的對華武力施壓。

北京對台灣當局這些出賣中華民族核心利益、危害國家主權、安全的舉動，採取了堅決有力的反制，大大強化了相關行動，將武力粉碎「台獨」的決心和力量公告於天下，公告於海峽兩岸。與此同時，中國國家安全機構展開對台灣間諜情報機構的「專項行動」，破獲「數百宗台灣間諜竊密案件，抓獲了一批台灣間諜及運用人員」。《人民日報》刊發了「告台灣情治部門書」，警告台灣情治部門和人員「不要被台獨的末路戰車所綁架」，否則會「粉身碎骨，身敗名裂」，告誡台情報人員，蔡英文當局只為「一己政黨之私利，不顧兩岸同胞利益福祉」，更不會顧「一線情報人員的死活」，呼籲他們要「看到民族大義與歷史正道」，「立即停止對祖國大陸的情報滲透破壞活動」，否則，將會遭到「堅決打擊和嚴正懲戒」。

《人民日報》刊發「告台灣情治部門書」，這恐怕是「大姑娘上轎——頭一回」，值得注意。情報戰從來就是軍事戰的準備、先導和重要組成部分，情報人員、間諜在軍事交兵中一向被視為敵方的戰鬥人員。和平環境下，來自外界的情報、間諜人員及活動則會被視為危害國家安全、干犯國法的行為，也必受懲處。不過，對這種常見之事，官方一般不會對情治部門發出警告和勸喻書。今次「台獨」活動搞得海峽兩岸戰意漸濃，台灣的情治部門之活動為兩岸戰事大做準備，北京就有必要對其發出「準」戰爭時的警告。按照這個邏輯，「台獨」玩火若愈搞愈大，武力粉碎「台獨」成為不可避免，那麼北京就會有一天對台灣的軍事部門和人員發出公開書，呼籲他們停止頑抗，不要成為「台獨」的陪葬品。屆時這支曾經的「國軍」將再面臨為誰而戰的問題，再嘗嘗不知返就滅亡的滋味。