這是最好的時代，也是最壞的時代。新冠肺炎疫情重創全球經濟，也扭轉全球格局，「東強西弱」趨勢儼然成形。有美國經濟學家指出，疫情導致歐美陷入大幅度衰退，單單美國就將損失十六萬億美元，相當於其一年生產總值的九成，也相當於其在阿富汗、伊拉克、敍利亞等戰爭總開支的兩倍以上。反觀中國等亞太經濟體迅速擺脫疫情，逐漸恢復正常，全年經濟仍可望維持正增長。經濟學家由此得出結論：在大國博弈中，時間站在中國一邊。

誠然，這場疫情有如試金石，既考驗了中國抗逆能力，也暴露了西方虛弱本質。有人稱之為一場中國人的思想解放，許多老百姓特別是年輕人不再仰視美國，而是平視，甚至不少方面樂於俯視美國。這不是狂妄自大，而是基於事實的自信，曾被吹得神乎其神的西方制度，原來不外如是。

事實上，美國的麻煩遠遠不止於此。一項調查顯示，近半美國家庭在疫情期間面臨嚴重財務問題，其中逾三成家庭花光或幾乎花光積蓄，只能望天打卦。貧富懸殊加上種族歧視，美國本身問題多多，社會矛盾空前尖銳，各地暴亂不止，逐漸逼近內戰邊緣。然而諷刺的是，政客們此時此刻還在吵吵鬧鬧，對新一輪紓困方案爭持不下，以致遲遲無法達成共識，這就是所謂的美式民主。

華府政客對新冠肺炎疫情肆虐束手無策，對經濟衰退無能為力，唯一本事就是抹黑中國。這種甩鍋伎倆也許可以轉移視線，推卸責任，煽動反華情緒，卻無法阻止疫情蔓延，也無法改變經濟崩潰，更無法挽救霸權衰落。形勢比人強，隨着美國社會矛盾日益惡化，終有壓不住內耗的一天，那才是老美真正難受的時候。反觀中國，縱使同樣經歷疫情蹂躪，還要面對美國打壓，但顯然已渡過難關，站穩腳跟，重新展現經濟活力。這正是西方不亮東方亮的道理，可見時間確實站在中國一邊。