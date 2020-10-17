旅遊氣泡與健康碼都是只聞樓梯響，高官煲冇米粥最拿手，港府早前去信十一國，誠邀對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、南韓、泰國、馬來西亞、新加坡等國家，一直未獲正面或明確回應，本港疫情反來覆去，人家都要找安全穩妥的氣泡才可以向國民交代。例如澳洲及新西蘭的緊密關係，亦用了幾個月時間商討安排，最近才開始通航。

商經局局長邱騰華好不容易有得認威，日前搶先宣布香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議，旅客往來兩地不設任何目的限制，而且並非只限於商務往來。但是他補充說，仍需要在兩地互認病毒檢測結果陰性得共識，未來數周開展相關工作，未能預計實行時間表，即是十畫都未有一撇，讓喜歡旅遊的朋友空歡喜一場。

疫情始終未散，旅遊氣泡能否談得成，要視乎本港疫情會否在短時間內惡化，如果疫情有變化，成事機會就不大。但冬季來臨，加上部分抗疫措施放寬，實在難以估計未來短期內的波動。專家公道地說，幫理不幫親，本港十月份兩星期有一百一十多宗確診，有六十二宗屬本地感染，多數是群組感染，幾乎全部源頭不明。而新加坡同期確診數字相若，沒有源頭不明個案，新加坡的防疫措施比本港更嚴格，進入一些人流多的商場需要出示證件，亦限制持有旅遊證件人士進入。相比之下，自然是香港輸出病毒，機會較由新加坡病毒輸入本港為高。

本地專家亦不看好與外國的旅遊氣泡，倒不如腳踏實地，捨遠取近，首先搞好與內地互通的健康碼。內地客早成為本港旅遊、零售、消費及酒店業不可或缺的收入來源，他們由去年暴潮開始不來了，現在是不能來，本港經濟立即變成死水。相信爭取港版健康碼盡早實行，應該難度比與新加坡通關較低，局長不要好高騖遠，財神就在自己家土壤。