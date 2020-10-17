美國總統大選消息近日佔據大多數傳媒的國際新聞，無論我們是否關心，喜歡這些新聞與否，都無法逃避。有朋友說，我不是美國人，無權投票，誰當選美國總統與我毫無關係，為何要受這些消息疲勞轟炸？說得好像很理直氣壯，但不全對。不錯，我們非美國人，沒有發言權，無權投票，但不同的人當上美國總統，對我們可能影響甚深。例如，如果不是特朗普當總統，美國政府對中國和香港可能不會像如今般擺明敵視，香港的經濟或者比如今稍佳也說不定。

不過，看電子傳媒每天播放美國總統候選人一言一行，出席造勢大會中大發謬論，我們隔岸觀火之餘，只好當作看一場鬧劇。

首先是總統特朗普，這個人自以為是，大言不慚，拒絕防疫專家勸喻，不相信科學，確是天生另類。看他感染新冠疫症後的一連串行為便可見諸一斑。先是拒絕戴口罩，不保持社交距離，頻頻組織大批人聚集。當他確診後，還盡量隱瞞，照樣穿州過省出席籌款大會，結果環繞他四周的人，包括幕僚、助手、高級官員、黨友和支持者都紛紛中招。特氏確診後有意隱瞞病情，不讓外面知道他因缺氧曾用呼吸輔助器，注射未經批准的治療藥物，使用重病才用的類固醇。他又屢次犯規，擅自離開醫院外巡，返回白宮後只短暫留在專為他隔離而設的地庫兩天，便恢復到處活動，十四天隔離不夠，又再不戴口罩到處出席造勢聚會。這樣一個獨斷獨行的總統，怎麼不見醫護組織齊聲譴責？上有好者，下必甚焉，他們怎可能要求其他確診者守好十四天隔離規定？看特氏出席競選造勢大會，台下擁躉一樣呼聲雷動，證明美國支持這樣一個胡攪亂動的人當總統，把他視作英雄者大有人在。

拜登呢，無疑表現比較穩重，說話雖慢，但有條理，能把問題說清，闡明他的立場。但拜登的競選宣傳好像不慍不火，未見很多叫得響亮的賣點，倒像氣定神閒，坐着等候對手犯錯。他的弱點是缺乏領袖風格，沒有獨特建樹，未見出色往績，有時表現得老態龍鍾，相信對手會針對他的年紀猛烈攻擊。話雖如此，美國的不同民調結果顯示，似乎拜登穩勝，尤其在幾個重要的搖擺州份，特氏頻頻失分，要追回失地並不容易。

這場總統大選相信會令很多美國制度的擁護者傷心。近幾十年來，美國總統年輕者輩出，往上數數，奧巴馬當選時四十八歲，小布殊五十五歲，克林頓四十七歲。但這一屆的競逐者特朗普七十四歲，拜登七十八歲。由兩個年逾古稀的老人爭奪總統寶座，難道美國兩大黨都找不到精壯的人作領袖？