破產管理署公布，九月份發出的公司強制清盤令為四十四宗，按月飆逾八成三；發出的接管或破產令宗數為七百七十八宗，按月大增逾五成，均創四年新高。一葉知秋，暴疫夾擊下經濟一落千丈，港府再不想辦法挽救，動亂日子還在後頭。

這絕非危言聳聽。古今中外的歷史，由人民發起的暴亂大都是基於經濟崩潰、貧富懸殊、民不聊生，而執政者倒行逆施、置若罔聞。唯一例外可能就是香港去年爆發的黑色暴亂，一大班不懷好意的反對派政客、外部勢力代理人、傳媒、宗教團體等，以聳人聽聞、無中生有的謊言和假新聞製造恐慌和危機感，將回歸後的香港描繪成暴政殘民、毫無人道的人間地獄，煽惑一大群無知無腦的年輕人和黃絲，將好端端的香港破壞殆盡。結果禍不單行，黑暴未完復有疫禍來襲，本已七零八落的經濟雪上加霜，終於淪落到今日破產令和失業率雙雙高企的地步。

本報早前做過統計，駭然得出每八個年輕人一個失業的驚人數字，這些失業年輕人當中，有多少曾參與或支持黑暴，想也想得到。他們天天叫囂攬炒，現在自食惡果，可謂咎由自取，但最無辜是從來無支持過這場暴亂的市民和商家，他們才是這場黑暴最大的犧牲品。

面對百業蕭條的淒涼境況，港府推出了三千億元救市紓困措施，看似大手筆，但其實只是杯水車薪，而且最受影響的基層打工仔難以受惠；加上廢官慣性嫌貧愛富，孤寒成性，很快就閂水喉拒絕救市，然而經濟卻一潭死水毫無起色。為今之計，盡快開通粵港澳健康碼，重啟中港正常商貿和旅遊往來，已是最後的救命稻草，無奈廢官「皇帝唔急太監急」，寧願乞求十一個國家建立旅遊氣泡，最後只有新加坡一地初步成事，也不願積極與內地商討。香港就快連鹽水都冇得吊，旅遊氣泡又得一個咁大把，香港人，真不知怎麼捱下去！