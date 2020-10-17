佛教淨土宗一位享譽海內外的老和尚，晚年長居香港弘法，年初到台灣雲遊，恰逢新冠肺炎疫情爆發，便暫且留在當地。

老和尚身邊的一位侍者，疫情初期曾在寶島照顧師傅，月前因事先行返港，幾天前與他碰頭，我半開玩笑說：「傳聞高僧大德駐錫之地，定然龍天護佑，瘴癘不興，老師傅到了台灣，恰巧當地疫情幾乎是世界上最輕微的，可見佛法無邊，確實所言非虛。」

這位侍者不是後生一輩，早已年過花甲，我以佛法角度掀起話題，還道他也會以禪機回應，有以教我。豈料對方劈頭一句便說：「台灣的確診數字不可信，政府少替居民檢測，表面看來，染疫人數當然會少。」

對方不尚談玄說妙，一下子把話題拉回現實，雖然讓我覺得有點意外，但也欣賞他的坦率、務實，佛法果然是不離世間之法。台灣的檢測數字不可信，我已不是第一次聽聞，據說有些日本人、菲律賓人入台前好端端的，離開寶島回國下飛機後便確診感染新冠肺炎。我眼前的師兄剛從台灣回來，對彼岸的了解勝過許多局外人，他明顯是對蔡英文政府投下了不信任票。

我再向老和尚的眾弟子打探，如今疫情未解，師傅本人是希望留在台灣，還是盡快回港？答曰：「希望盡快回港，只是咱們做弟子的，擔心台灣起飛的班機，同機乘客不知有多少人染疾，所以即使老人家再三催促，我們還是盡量拖延。」

近年，很多人因為不滿特區政府，便在口頭上盲目崇外，但面對現實時，卻騙不了人。早前疫情爆發，香港的黃絲家長便卯足勁，要在歐洲留學的子女馬上撤回香港。如今就連佛門高僧也不欲待在台灣，想返港，當地卻連上機前的檢疫也不能讓人省心。原來一旦認真去看，外地的月亮可能比香港更殘缺。