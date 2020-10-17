「旅遊氣泡」研究都有一段日子，政府早前初步接觸十一個國家，雖然港人熱門旅遊地台灣不在系列名單上，之不過日本及泰國有份，而且仲話進入雙邊協議階段；久困愁城嘅港人，尤其話去日本，長久無神嘅雙眼忽然放出了光芒！可惜最終率先跑出嘅竟然係新加坡！

老朽並非對新加坡有任何歧見，新加坡酒店唔錯，整個城市整潔有序，乾淨到你唔會亂丟一張紙屑！不過，似乎唔多合港人旅遊胃口，覺得佢死板冇乜生氣！講真，冇乜人會真係好想過去食碟星洲炒米、海南雞飯或是肉骨茶。商務及經濟發展局局長邱騰華日前公布，本港與新加坡已就「航空旅遊氣泡」達成五點框架協議，兩地居民喺履行病毒檢測及指定安排後，可免強制檢疫自由往來，計劃可望數周內落實云云。

老朽雖然已經屈到病，好想反一反白眼：又要飛喇！但新加坡真係唔係我杯茶，淨係諗起出行前須獲兩地互認嘅七十二小時內病毒檢測無染疫報告，到埗後喺星洲機場又要接受入境快速病毒測試，已經冇mood飛！再講，旅客又要乘搭特定航班，機票價格貴啲都算，之不過若然係指定「隨時冇得飛」嘅國泰機，你去埋我嗰份！一輪折騰先可以飛去新加坡睇隻獅子噴水，咪搞！

不過，講多都嘥氣！庸官預料計劃啟動初時，使用「旅遊氣泡」嘅並非旅客，而係公務商務客為主，其後希望逐步放寬更多人使用！事實上仲有好多問題及細節需要解決，好似落實時間表、檢測標準是否合共四次（來回兩地各兩次）、高昂檢測費、是否限制出行人數等。所以話，即使你真係「飢不擇飛」，好想一早嗒碗肉骨茶，都未知北風呼呼吹時可否成為「旅遊氣泡」受惠人？講真，更多港人關注嘅粵港澳互通嘅港版健康碼幾時可以落實，點解粵澳就得，唔通香港唔係兄弟？遠在天邊嘅氣泡不切實際，隔一橋嘅水蟹粥何以難嘗？