十二名港人圖潛逃台灣，卻在內地水域被廣東省海警拘捕一事，變成大話俱樂部笑話。近日激進反對派不斷出招，圖把這宗八月二十三日的潛逃事件重新包裝、改頭換面，奈何「劇本」換了一個又一個，事件愈揭愈醜，近日有國際「大人物」幫腔──美國國務卿蓬佩奧橫蠻地說，十二人根本沒犯罪，一語便挑釁香港與內地管治與司法權，堂堂外交大員卻出口無方，為十二人蛇案再添一個離譜說法。

港府立即出聲明還擊蓬佩奧，斥責美國霸權之餘，亦直言對大國外交大員蓬佩奧的言論感到「驚訝」，小特區如此不給面子，直如摑了美國高官一巴。

有關十二人蛇案的言論，近期不但層出不窮，而且前後矛盾、惹人訕笑。事件之初，十二人的家屬及部分政界激進派一口咬定，十二人只是出海釣魚，並非潛逃。待被揭發快艇上有十多桶汽油，恐怕釣魚半個月都綽綽有餘後，這個說法便破產了。

隨即第二套劇本登場，指各人當時乘坐的快艇還在本港水域，廣東省海警「越境執法」，更一度指「可能有遠洋輪目擊事件」，待廣東省海警一一給出快艇位置後，這個劇本又無疾而終了。

然後是第三套劇本出台，劇情是，香港警方當日曾要求飛行服務隊出動，遙遙監視十二人的快艇進入內地水域，再由內地海警執法，暗指事件是中港警方合作的「政治拘捕」。

聽懵了吧？第一劇本不是說快艇在香港水域嗎？怎麼又變成快艇進入了內地水域？哪一版本才真呢？就算飛行服務隊真有出勤，直升機隨便在香港上空飛一圈，已經能夠遙遙監視香港任何一個地區了，這個說法貌似通殺，實則荒唐。只是，無論香港警方及保安局怎樣以正視聽，駁斥有心人的混淆視聽，這些劇本、這些台詞還是進了有心人的腦裏，希望以假亂真之後，便是以假代真。