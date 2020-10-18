神州觀察：書記投河控校長　象牙塔裏太腐敗

內地大學腐敗之風日盛，象牙塔早非甚麽聖潔清淨之地，而四川成都大學近日爆出的黨委書記毛洪濤投河死控校長王清遠事件，折射出高校腐敗猖獗、反腐鬥爭險惡的冰山一角。

毛洪濤留下的死控貼文指出，自己在成都大學工作的一年多時間已然頭破血流，直指校長王清遠滿心追逐名利，在校內建立利益集團和獨立王國，防禦全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求，拚盡力氣也難打破對方堅定頑固的利益勾連堡壘，惟有以死明志。事件是否另有內情尚需調查，但一個堂堂的大學黨委書記最終被折騰得生無可戀，叫人實在不能不承認，腐敗之風在高校盛行乃不爭的事實。

說起內地高校腐敗，所涉堪稱廣泛，從招生到基建、後勤再到教育科研經費等領域皆是目標，亦都有大把油水可撈，尤其在教育產業化、高校擴招等政策改革的大背景下，各大高校可謂財源滾滾而來，於是象牙塔裏的腐敗醜聞亦頻繁湧現，管他清華、北大一類的知名學府還是普通高校，能貪則貪；管他書記還是校長、主任、教授，能腐則腐。近年各高校也在忙着打虎拍蒼蠅，看得人眼花繚亂，動輒貪腐數百萬、數千萬元，或是在科研、論文上弄虛作假，潛規則女大學生，早已搞得烏煙瘴氣，亂七八糟，哪裏還有大學的樣子？

大學裏動輒存在獨立王國，並能形成堅固的腐敗利益集團，現象很值得當局反思。據指成都大學這位王校長數年間已先後「擠走」三任校黨委書記，自己卻能「穩坐釣魚船」，人們不禁要問，就算校黨委書記治不了此人，不是還有上級組織在嗎？期間有否向更高層級的監管單位反映情況？對方又是否盡到了相關監管責任？若然今次所控屬實，則更說明當局的反腐鬥爭在一些地方根本難起作用，正常的監管渠道已然淪為擺設。

這種現象亦廣泛見諸於其他領域的腐敗之中，到處都有不受約束的權力，或是破壞規矩，獨斷專行；或是拉幫結派，同貪共腐；不想與之同流合污的，便遭打壓排擠；想與腐敗分子作鬥爭的，只能以自己的死把事情搞大，藉以喚起社會乃至中央的關注，在在說明當局的用人及監管機制存在嚴重弊端。最大的問題就是缺少群眾參與的關鍵基礎，百姓從無選拔及監督官員的權力，學生亦無推舉及監督學校領導的權力，結果只能任由他們胡作非為。

至於為了反腐以死相諫，更不應該發生在如今的年代。中國歷史上不乏如比干、彭咸那樣的死諫之士，但那畢竟發生在封建社會，如今已是二十一世紀的法治社會，反腐敗為何還能陷入如此不堪境地？