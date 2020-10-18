正論：生亦難時死亦難　庸官無能香江殘

重陽節將至，又是孝子賢孫慎終追遠的時候，紅磡等地區總會擠得水洩不通，皆因本港骨灰龕位供不應求，等候上位期間只能將先人骨灰暫存於區內長生店及私營龕場。然而，隨着港府收緊規管私營龕場，不符合條件的固然被淘汰，有心做的亦因為港府審批牌照緩慢和手續繁複而隨時「無得留低」，數以十萬計的骨灰可能頓失安置之所。生亦難，死亦難，香港人，怎一個愁字了得！

香港每年平均有逾四萬人死亡，新增公營龕位卻近乎停頓，儘管港府近年終於知衰，急欲增加供應，但不是興建進度緩慢，就是受到地區阻力而被迫叫停。例如沙田石門骨灰安置所最快也要三年後才落成，僅提供數萬個龕位，根本不能滿足需求；沙嶺墳場興建骨灰安置所的計劃，則因為地區人士反對而被財委會打回頭，令供應不足的問題雪上加霜。

更不堪的是，港府長期對私營龕場放任自流，不監不管，不僅造成天價龕位牟利亂象，更帶來消防和衞生隱患。迫於輿論壓力，當局不得不於三年前推出《私營骨灰安置所條例》加強規管，所有私營龕場必須領牌，可惜官僚作風死性不改，審批牌照龜行蝸步，至今接獲逾一百六十宗牌照申請，竟然只批出六個；更令人匪夷所思的是，九成半未獲批的申請中，竟包括有一定規模和知名度的龕場，例如圓玄學院、雲泉仙館等，若然連這類龕場最終都未能獲批，其他小型廟宇肯定獲批無望，屆時數以十萬計存放在該類龕場的骨灰便要「清灰」，到底如何安置？

誠然，食環署有提供暫存骨灰服務，但數量有限，而且部分只提供儲物櫃安放骨灰，情況並不理想；至於存放在持牌長生店雖然合法，但目前百多間長生店合計最多可存放兩萬多份骨灰，始終有逼爆的一天；至於公營龕位的輪候更是大排長龍，動輒等逾四年仍未能上位。偏偏港府一副「皇帝不急太監急」的態度，拖延審批牌照也就罷了，更向申請人下最後通牒，揚言今年年底是「死線」，若不能提交所需文件及資料，委員會將停止審核申請。

表面看，「截龍」要求合情合理，申請人若未能提供所需文件而無得留低，責不在政府，但實際上卻是另一回事。業內人士透露，發牌審批過程涉及多個政府部門，包括食環署、屋宇署、地政總署、消防處、環保署、機電工程署等，部門各自為政，協調不足，甚至不停更新申請條件，或忽然要求額外補充文件，令申請者無所適從，官僚作風同刁難業界無異。

歸根究柢，造成今日一位難求的窘局，全拜曾蔭權政府所賜。食衞局前局長周一嶽在任期間，公營龕場幾乎「零供應」，造就「陰宅地產市場」風生水起，甚至帶起炒賣歪風，每個動輒數萬至數十萬元不等，比陽宅利潤更驚人。在民怨沸騰下，政府當時拍胸脯保證全港十八區「區區有龕場」，說得天花亂墜，可惜最終不了了之。及後的政府弱勢無能，對私營龕場亂象無法撥亂反正，即使出盡九牛二虎之力，獲區議會支持的公營龕場選址寥寥無幾；到了現在的林鄭政府，面對特區亂象如麻，對增加供應更是無暇着墨，加上審批拖拉，令問題積重難返。食衞局局長陳肇始無計可施，近期轉而宣傳綠色殯葬，奈何移風易俗難以一蹴而就，成效微乎其微。

生等公屋，死等龕位，生為港人，何其悲哀！沒錯，陰宅一位難求早就不是新聞，而陽宅的情況則更加糟糕。目前公屋輪候的申請宗數逼近廿六萬，輪候時間長達五點五年，三年上樓承諾早就淪為笑話。尤有甚者，公屋落成量遠遠不達標，《長遠房屋策略》訂明二○／二一年度起計的十年內，可提供逾三十萬個公營房屋單位，但事實只有約廿七萬個單位落成。運房局局長陳帆一方面厚顏承認公屋供應「尚未到位」，另一方面又推說社會人口老化和少子化，公屋平均住戶人數下降成為趨勢，導致投入同樣資源，入住公屋人數卻較以往減少，勢令供應不足問題更加惡化。但人口老化與公屋供應到底有何必然關係，卻始終說不出究竟。

說一千，道一萬，港府庸官當道，施政無能永遠藉口多多，卻從來不肯切切實實下工夫解決問題。單是公屋供應不足，外界不斷出謀獻策，既有要求減省規劃申請等程序，加快建屋進度；又有建議利用現成閒置土地興建公屋，大庇天下寒士。單是本報，便不辭勞苦耗費人力物力替政府奔走覓地，輕易找到大量合適建屋土地，僅未納入發展的新界棕地已有過千公頃，足以解決大部分住屋問題，為何港府統統當成耳邊風不屑一顧，卻天天大呻地從何來而無所作為？

說到底，人的因素第一。香港所有問題，皆源自港府為官避事、不思進取、胡混度日。難為林鄭還理直氣壯表示不介意香港被深圳爬頭。別人是知恥近乎勇，她卻是不知醜字怎麼寫，香港沉淪，豈是無因！