功夫茶：空置稅臨陣縮沙　不撤辣玩死樓市

俗語話有毛有翼就會飛，但有暴有疫就插翼難飛，香港經濟受雙重打擊，仲有花旗國話制裁，雖然未出真正「辣」招，但都嚇得吓人，唔係某些人死撐話影響唔大。

美國佬對香港仲未使出攞命「辣」招，反而係本港政府對自己人出招先，之前有殺傷力極大的樓市辣招，之後又宣布將推出一手樓「空置稅」，呢招據講是為了打擊囤積居奇喎。暫且唔講其可能影響性先，起碼睇到政府似乎想做啲嘢，但係大家又畀佢哋呃到喇，政府前日通知立法會內務委員會，將考慮暫停審議兩項草案，包括俗稱「空置稅」的《二○一九年差餉（修訂）條例草案》。財經事務及庫務局局長許正宇尋日被問到是否向地產商「跪低」，就死撐香港地小人多是恒久的結構性問題，政府仍有魄力處理土地問題。

崩口人忌崩口碗，虧佬幾時會承認自己性無能，突然抽起空置稅，政府梗係有難言之隱啦！啞子吃黃連，有苦自己知，面對就嚟到口嘅肥肉，收多一重稅項，政府照理由唔會放過，就好似豬八戒未跟唐三藏之前，作惡多端，強娶民女，唔會突然縮沙，除非出現攔路嘅齊天大聖。睇嚟政府呢鋪都係知衰，知道推出空置稅嘅後果承受不起。臨陣退縮係樣衰，不過呢班官員咁厚顏，都慣晒喇。

許正宇大耍官腔，話任何政策都是從公共財政的宏觀角度及經濟長遠發展為考慮，目標是盡快恢復經濟活力。最後呢句唔講猶自可，講咗就令功夫茶激起三把火，要恢復經濟活力，本報新聞同專欄都講好多次，最快靚正又平，梗係取消辣招啦，樓市係經濟大動脈，與好多行業息息相關，樓市活則經濟活，樓市畀乜嘢BSD、DSD綁住，其實就係「死快D」。

許局長說話中透露玄機，話政府面對財赤要「睇餸食飯」，相信不能再全民派錢，與其派錢倒不如審視如何「做大個餅」，發展有需求嘅新興投資產品，咁即係叫大家科水啦。經濟唔掂，九月份發出破產令及清盤令宗數按月飆逾五成，創四年新高，預計破產數字持續上升，大把人就嚟冇工開要乞食，政府仲要喺乞兒兜揦飯食，證明無能力開源，所以對樓市辣招的收入點都唔放過，你以為真係為民請命，遏抑樓價咩，咪傻啦！

其實各行各業萎縮，國泰部署大裁員，薪高糧厚嘅飛機師都有機會失業，仲搵邊個去供樓？再加上政治環境，美國制裁，資金流失，啲樓又點炒得起？分分鐘要托市添。辣招已經完成歷史任務，依家對經濟有害無益，政府應該從善如流，取消辣招，救人又救自己。若果執迷不悟，計功夫茶話齋，政府才是真正炒家，不過係攬炒嘅炒！