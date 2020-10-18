世界視線：後院接連出事　俄國備受考驗

二○二○年對於俄羅斯來說，無疑是挑戰極大的一年。在南部，盟友亞美尼亞和阿塞拜疆在納卡地區爆發衝突；在西線，白羅斯總統盧卡申科管治危機未了；在東面的吉爾吉斯，親俄的總統熱恩別科夫宣布請辭，家門口接連出事，讓克里姆林宮疲於奔命。

亞、阿兩國衝突在俄羅斯的斡旋下，達成停火協議，但是這邊廂協議簽署，那邊廂有土耳其撐腰的阿塞拜疆，已經急不及待向亞美尼亞開火，明剃莫斯科的眼眉。

無可否認的是，土耳其對阿塞拜疆的支持，可謂處心積慮，除了出動軍機支持，有報道指早在幾個月前，土耳其就在敍利亞招攬僱傭兵，支持阿塞拜疆收復納卡地區。相對而言，俄羅斯的態度顯得相當猶豫。亞美尼亞是俄羅斯為抗衡北約而建立的集體安全條約組織（CSTO）的成員，根據該條約，當成員國遭到侵略的時候，組織內其他成員國有義務出兵奧援，但俄方強調納卡地區屬於「爭議地區」，暫不會考慮出兵。

無獨有偶，除了亞美尼亞，白羅斯和吉爾吉斯皆是CSTO的成員，其中熱恩別科夫黯然下台，俄方的態度儼然是，只要俄軍在吉國境內的軍事基地不受影響，新上台的領導人不會倒向美國，俄方隨時準備好維持合作關係。至於白羅斯的盧卡申科，儘管還未去到下台的地步，但是西方社會拒絕承認盧氏的合法性，加上流亡立陶宛的反對派領袖不時攪局，白羅斯愈來愈有「委內瑞拉化」的趨勢。雖然白羅斯暫時可免淪為烏克蘭的翻版，但該國受西方長期孤立制裁，經濟凋敝的怨氣亦難免由親俄的盧卡申科轉嫁給俄國本身，屆時總統普京的「俄白一體化」大計勢必被打亂。

俄羅斯「後院失火」，普京內心的焦急可想而知，特別是以美國為首的西方世界，自前蘇聯解體後步步進逼，千方百計在前加盟共和國插旗，俄方如今的表現仍然「克制」，說穿了其實是有心無力的表現。俄羅斯在西方制裁、疫情打擊下，以及在敍利亞用兵力抗美國，戰線拉得太長，戰略環境惡劣，俄國剩下的王牌就只有核力量的威懾。