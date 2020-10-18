連美國國內也開始擔憂，特朗普輸了總統選舉之後，會怎樣洩憤破壞？特朗普與他的極右派支持者在美國社會佔絕少數，可是卻利用民粹主義和金權政治的宣傳，奪取了政權，但在施政上便暴露他們的本質，施政失敗，施政不得民心。總統選舉落敗的話，他們再不能挾持政權，推行他們反動的政策。在此之後，極右派再當選奪取政權的機會很小。因此，在落台之前，他們肯定會把剩餘的權力盡量使用，製造出重大的政治障礙。

於是，十一月至明年一月，特朗普會密集地推行政策。

在美國國內，特朗普必然大發行政命令，把上任奧巴馬乃至其他前任制訂的政策全面推翻，換上他們的保守反動政策。以宗教為名，把美國的民主、人權、自由倒退至上世紀六十年代種族主義為主的狀態；掀起對黑人、亞裔特別是華人、拉丁裔等的歧視行為；向反種族主義示威作正面反擊和鎮壓；在美國社會內部製造出更大的分裂。

對外則是制裁俄羅斯、伊朗、敍利亞、委內瑞拉以及中國，沒有效果還是加大制裁力度和範圍，公開將之圍堵，對中國則連貿易協議也撕掉、全面加徵關稅、禁運、金融制裁、斷絕民間來往、驅趕中國在美國的留學生。

而最大的搗亂，一是台美建交，特朗普或會出訪台灣，帶同他的家族，促進家族生意利益。他以此來迫使北京主動與美國斷交，從而可把北京列為敵人。二是對南海島礁施以偷襲，企圖打擊中國的銳氣，樹立他是美國英雄總統的形象。這兩場戰役，他們不會理會勝負，目的不過是破壞中美關係，使他的繼任人面對爛攤子，不知所措。

斷交與否，對北京來說都是一個難題。下一任美國總統不會斷交，但是不可能在台美建交後再廢止。北京是進退兩難，美國下一任總統也是進退兩難。至於美軍偷襲南海，中國一定要反擊，但反擊至哪個程度呢？來襲的美軍或會駐在關島，中國會攻擊關島美軍基地嗎？

特朗普的洩憤，美國極右派的陰謀，便成為中美關係以至世界局勢最大的挑戰。中國不能不反制，以戰止戰，而美國下一任政府是不願開戰的。於是，中國為報南海被襲，必然反制，一是突擊美國在關島以西巡邏的軍艦，二是朝關島試射導彈但不攻擊設施。而對於台美關係，便是要求統一談判，封鎖圍堵台灣，兵臨城下逼降。台軍、美軍敢突圍便不惜武力打擊，圍城三月，待美國下一任總統來求和，也只能立城下之盟，警告美國，警告台獨，推動統一的進程。