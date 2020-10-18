古人說：「夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。」意思很簡單，作戰是靠勇氣的，第一次擊鼓振奮士氣，第二次擊鼓士氣衰落，第三次擊鼓士氣竭盡。作戰如是，執法亦如是。《港區國安法》實施初期風風火火，確實有一定的震懾力，嚇得那班老漢奸紛紛龜縮，有人回家「共敍天倫」，有人宣布「退出社運」，有人更反過來嘲笑港獨。可惜執法當局沒有一鼓作氣乘勝追擊，反而虎頭蛇尾偃旗息鼓，導致法律形同虛設，洋奴漢奸再度囂張。

君不見，港區國安法實施三個多月以來，只有約三十人涉違反該法例被捕，其中僅兩人被檢控，其餘皆輕易獲得保釋，至今沒有一宗定罪個案。最匪夷所思的是，警方兩個多月前高調引用國安法拘捕漢奸黎等人，之後便無聲無息，直至日前才突擊搜查其秘書公司，帶走大量文件及電腦，至於何時正式落案檢控，只有天曉得。難怪多案在身的漢奸黎有恃無恐，公然在社交平台上與美國國防部前副部長通話，既為台獨搖旗吶喊，更要求國際向中國施壓以釋放十二名人蛇。很明顯，其所作所為已不只是涉嫌勾結境外勢力危害國家安全，更是明目張膽干預內地司法主權，為何執法當局視若無睹？

中央排除巨大阻力推出港區國安法，即使面對西方制裁打壓也不退步，無疑展現了無比決心和魄力。而為了配合相關法律的實施，中央更是煞費苦心，除了專門在香港設立國安公署，還協助港府成立國安委員會，警方也特別增設國安處，配套不可謂不齊全。但遺憾的是，這些機構至今沒有發揮應有威力，似乎只是用來擺設，不是用來執法。港區國安法遇到阻力並不奇怪，畢竟港府內部尤其是司法機構充斥無間道，明頂暗抗乃意料中事。奇就奇在中央駐港國安公署竟也無動於衷，好像事不關己似的，他們到底在猶豫甚麼？還是無法擺脫恐洋心魔？