近日有本地航空公司推出環港遊飛機河，價錢不算便宜，而且理論上在機上難以看景色，不及直升機遊，加上廉航座位狹窄，頗有貼錢買難受之嫌。但出乎意料地，據聞反應不差，應是因為太多人渴望旅行，藉坐飛機來紓吊癮之苦。所以旅遊氣泡新聞備受市民留意，就算初步只有新加坡有機會達成，亦有不少人覺得是好消息。但如果新冠肺炎疫情反彈，這個僅有氣泡都會吹散。

第三波疫潮未停，第四波疫情已經如箭在弦，本港昨日新增十七宗確診個案，反彈上雙位數，而全部均為輸入個案，沒有病徵。新冠肺炎最可怕之處便是隱形患者播毒，各國檢疫標準又不同，造成通關後播毒危機。有專家早前建議政府立法強制新冠病毒輕微病徵者做檢測，食衞局局長陳肇始稱正研究相關法律框架。但外界反應亦是潑冷水，甚麼叫輕微病徵，新冠肺炎病例有不少病徵，與其他症狀甚為相似，輕微發燒？乾咳幾聲？肚瀉？如果這些都算是輕微病徵，相信一日內有成千上萬市民湧去測試，整個制度若沒有充分準備，隨時崩潰。而且又是回到老問題，如果交完測試樣本後發現確診，需要在家中等多久才可送院？之前經驗有病者苦等三天才有白車送院，期間若有不守公德的人出街播毒，這是誰的責任？

當然還有法律問題，如何強制執行，有人有輕微病徵，例如打個噴嚏、大聲咳嗽，是否警察或者官府人員就立刻可以捉他去驗病毒？相信警察亦不會貿然輕舉妄動，而其他部門更加人手上不足夠執行這任務。即使有疑似病者，亦難以一一抓住，變成空有法規，但沒有辦法執行。

專家的建議是從科學角度出發，有時候會比較離地，而政府有責任研究政策上的可行性，可是廢官閉門造車情況更嚴重，所以抗疫措施每每怨聲載道。