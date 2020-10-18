看延任一年的立法會復會，實在滑稽，他們解決選各常務委員會的主席和副主席問題，其實是做一場大戲給各方面的觀眾看。

首先看建制派，本來經較早期DQ幾個反對派議員，再加上法院判決幾個補選議員資格被取消，建制派變成拿下多數議席，如有爭議需要投票通過，他們篤定穩勝。可惜建制派之間缺乏默契，一盤散沙，多人經常缺席早退，才給反對派可乘之機。經過上年度的立法會選舉內務委員會主席一役，已看出能量不足，今年建制派學乖了，一於靠壓倒性票數，把各委員會的主席和副主席位置全部佔住。雖然過程中仍遭遇不少突擊性小動作，但只要建制派的臨時主席抓得緊，硬性劃下討論和提名時間，選委員會主席和副主席之事，應能解決。

而反對派呢，坐在會議上乖乖當舉手機器實在難向他們的支持者交代，也解釋不了何謂延任抗爭，但如何做些小動作表現他們勇於抗爭，又不至於動作太大觸動國安法紅線，實在煞費思量，所以只能在各委員會選主席和副主席的過程中做點小搗亂，但表現最激烈的動作也不外是包圍主席，博被逐出會議，好交代已經盡力。最惹笑是投票時從票箱乘機偷拿幾張票，行為淺薄幼稚，用這類小動作來表現抗爭，也可見反對派其實沒有整套抗爭計劃，行為隨意。當然，這場大戲只是開場表演，日後將陸續有來，但可以預計，這一年將變不出甚麼花樣，只會苟且拖沓下去，不能寄以希望。

建制派雖佔據大多數席位，也壟斷各委員會主席，但未有計劃分配人手恰當分工，也不見有方針策略去做好立法和監察工作。我常說建制不成派，他們來自不同背景，各有利益各自盤算，只能在鬆散的親中大旗下站隊，要求他們攜手守護好立法會的工作、有組織有默契發揮作用，基本上不可能。

反對派也是在蛻變換血，傳統領軍的政黨早已換班，不清楚現時的召集人的理念是否與創黨元老一致，明顯地已不再守護昔日強調的理性對話精神，反而被新一代抗爭派牽着走。但這些新一代抗爭派既乏理論，也無原則，除了不切實際的「支爆」、「港獨」口號，不見得有長遠目標短期策略。他們有很大機會在下屆立法會選舉脫穎而出，奪取一定原屬泛民的席位。傳統反對派政黨能否保住原來席位，要看他們是否能與抗爭派劃清界線。有人懷疑這些抗爭派是否會在報名時已被DQ，我看機會不大，原因是他們可以推第二、第三梯隊頂上。到成功上位後，才會在立法會會議上搗亂，拿公帑養住大班抗爭派，就像現時他們主宰的區議會一樣。