受疫情重創，全球都在奏經濟悲歌，香港在庸官管治下更難幸免，喺暴疫夾擊下，壞消息接二連三浮面！據破產管理署公布嘅九月份數據，該署月內發出接管或破產令達七百七十八宗，按月大升逾五成，並創四年新高；同期亦發出公司強制清盤令四十四宗，按月飆升近八成三；提交個人破產呈請書則有七百一十六宗。九月份已經如此，十月嘅「驚奇」還會少嗎？大家只要往銅鑼灣或油尖旺走一轉，自然會感受到市面蕭條，淨係啲吉舖湧現，都唔使經濟學家預測，今年經濟必定比金融海嘯時更差！

有經濟學者估計經濟仍會差兩季，但未至於像二○○三年沙士時期。老朽就覺得大有可能會差過沙士時期，皆因疫情至今仍未能有效控制，全球感染人數已超過三千八百萬，而印度、德國疫情更在加劇，睇怕十月未過，全球突破四千萬人感染必矣！至於死亡人數，突破百萬仍不斷在增加，思之令人心寒！

睇番香港，政府推出兩期保就業計劃為僱主提供工資補貼，冇錯可助部分僱主頂多一陣，然而短期通關無望，旅遊業一潭死水，首當其衝嘅酒店、餐飲、零售業等根本難敵長期生意一落千丈，而第二期保就業計劃十一月完結，申請破產個案必然陸續有來！

疫情至今仍彈上彈落，所謂「旅遊氣泡」得啖笑，阿哥，飛一趟新加坡，淨係病毒測試都要三、四千個大洋，「飢不擇飛」都唔會咁啩？依家世上幾無淨土，港人熱愛嘅泰國暴亂到緊急狀態，有排唔使諗「樂在芭堤雅」咯！鼠去牛來，更多中小企及服務性行業執笠，有經濟學者料明年經濟將進一步負增長，失業率恐進一步攀升，呢個都係常識，唔使專家預測，更不必求神問卜，「八個青年一個失業」，分分鐘要改成「十個青年九個失業」，仲有一個徘徊在被炒嘅路上！林鄭當年競選豪言要與青年同行，老朽唔知佢依家行到邊？