疫情持續九個多月，城中人或多或少都有些抗疫疲勞。特區政府及高官日復日地宣傳防疫指示，例如保持社交距離、減少到人多聚集的地方等，然而，日前香港管弦樂團一名樂手中招，揭發政府高官及議員原來爭相聽音樂會，參加數百人聚集的表演，視防疫措施如無物之外，還幾乎成為病毒傳播鏈一員，實在險過剃頭。官字兩個口，吹脹！

這次事件迄今未見大規模爆發，希望只是一件小事，但政府高層在音樂會後幾天要到深圳出席活動，並與國家領導人同場亮相，還有眾多內地省市高層雲集，若港官不慎成了播毒之源，那可是全港、全國乃至全球的醜事，更是政壇大諷刺！

高官或首腦中招，現在已有美國、巴西、英國等前例，相比之下，香港高官實在是小角色，算不得驚天動地。但高官中招，反映當地疫情失控與嚴重，更是相關政府防疫水平低劣的真正成績表。

九個月下來，香港防疫水平的考試早有結果，在兩岸四地包尾，且是區內唯一由二月至今疫情斷不了的地區。現在又面臨第四波疫情來襲，領軍抗疫的政府高層本應以身作則，而非叫人防疫，自己懶懶閒。防疫政策前亦要耍特權或自恃高人一等，高官以為病毒長了眼睛，懂得區分人的身份嗎？

今次香港管弦樂團表演成為播毒騷，兩場表演共有一千四百多名觀眾，衞生防護中心已呼籲觀眾參加檢測，避免中招而不自知，事件反映政府放寬防疫措施存在漏洞，甚至出現疏忽。否則，本地醫療專家不會建議政府規定表演團體及成員加強防疫，例如推行持續性健康管理，表演前一周或更長的時間，團員須每天量體溫，表演當天應有更嚴謹安排。而高官更應推動讓疫情趨緩、社會及經濟恢復正常的措施，而非自己偷閒鬆一鬆，因小失大，禍延香港，高官冇腦，果然可怕。