功夫茶：罪惡溫床樓上吧　掃極都有好古怪

開講有話食齋都會升仙，牛羊早就上西天！嗱！功夫茶由是諗起，成日都有警方打擊無牌樓上吧，之不過愈是打擊，無牌樓上吧喺港島、九龍、新界依然區區都有，當然，有啲街道稍為偏僻嘅，如油尖旺、元朗、屯門更是氾濫成災！

呢，喺疫情仍然彈上彈落之際，警方新界北總區連同元朗警區人員，喺尋日凌晨一時左右展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查屯門建發街一工業大廈樓上一個單位，以及元朗媽橫路兩個店舖，成功搗破三個懷疑無牌酒吧，拘捕三名負責人；場內五十一男、二十七女酒客，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及違反「禁聚令」。

鬼咩！警方若然喺港九新界各地加強巡查，功夫茶相信點止掃得三間咁大把吖，三百間都嫌少喇！檢到嘅更加唔會只係啤酒！事實係，查咗又如何？有冇加強罰則？若然只發幾十張傳票及定額罰款通知書，就想打擊罪惡淵藪，功夫茶相信全部大奸大惡都落晒地獄咯！道理同「食齋會升仙」一樣，咁容易香港就唔會亂成一鑊粥喇！

打擊無牌樓上吧，睇開本報新聞及時事評論嘅讀者，肯定唔會陌生。本報一向呼籲警方要嚴格取締，因為呢啲地方一向係罪惡溫床，藏污納垢，早前警方亦喺尖沙咀山林道破獲無牌樓上吧並檢獲毒品，而旺角更有樓上吧發生強姦未成年女童案，其烏煙瘴氣可想而知！本港大部分樓上吧多屬無牌經營，背後有黑幫操控，除了販賣酒水，更有毒品供應，甚至利用毒品「養雀仔」毒害青少年，而樓上吧之所以全城開花，無非出售毒品利潤可觀，早已成為黑幫惡勢力嘅經濟來源。再講吖，過去亦有樓上吧被揭藏有武器，涉及南亞兵團和持行街紙嘅假難民，說不定想食「大茶飯」嘅驚天大陰謀亦在此一邊飲酒一邊吹水策劃！

講到尾，不管有牌無牌，樓上吧根本就不應存在，一來開在商住大廈擾民，二來亦有火警風險，而最令人擔心嘅係暗中操控黃賭毒，尤其係目前斷正嘅並非幕後操縱者，捉到嘅多數係黑幫外圍蝦蟆蟹將。警方反黑組要真正斬斷呢條黑色產業鏈，雷霆掃穴固不可少，政府有關部門亦要推出配套嚴刑，譬如出租嘅大廈業主亦必須一同受罰，而更關鍵嘅就係要下定決心，不怕困難，揪出幕後黑手和保護傘！

如果警方所謂「加強巡邏掃蕩」依然好似扑傻瓜咁，一個縮時一個又彈起，直頭係按下葫蘆浮起瓢，只會愈掃蕩愈浮現；何況向來酒牌局發酒牌有嚴格考慮，同時需警方同意，點解有啲明明唔合格嘅樓上吧還可輕易獲發牌，你話係唔係有古怪？講咗咁多，其實功夫茶要講嘅就係一句話：樓上吧一間都嫌多！