神州觀察：一分鐘四官落台　涉煤腐敗成重點

內蒙古紀監委網站日前於一分鐘內接連發出四則通報，宣告當地四名廳級官員落台，當中更有三人涉及在煤礦行業的非法牟利行為。涉煤領域腐敗在內蒙古由來已久，造成的各種破壞亦是觸目驚心，中央早前並已組織開展「倒查二十年」的專項整治活動，要求內蒙當局將之當作一項重要的政治任務來抓，接下來勢會有更多官員捲入這場風暴中。

今次被揪出的涉煤腐敗官員包括通遼市委前常委、統戰部部長曹文敏，自治區監獄管理局前副巡視員、內蒙古李家塔煤礦原礦長連天俊，以及鄂爾多斯市人大常委會前黨組副書記、副主任劉桂花。至於同列通報名單的呼和浩特市政府前黨組成員、副市長賽青克，雖無涉煤腐敗，卻也有受賄、權色交易、充當黑惡勢力「保護傘」等嚴重違紀違法問題。

公開資料顯示，內蒙古自治區不僅是全國，亦號稱是全世界最大的露天煤礦之鄉，已探明的五百多處煤礦幾乎遍布當地所有區市，核定產能超過十二億噸，以致被形容是「遍地烏金」，卻也淪為了腐敗滋生的溫床，人人都把煤礦資源當成「唐僧肉」，倚仗手中權力實行「靠煤吃煤」、「靠礦吃礦」、「靠企吃企」。由此亦衍生出胡亂規劃審批、粗獷開採乃至官商、官黑勾結，縱容非法採礦等諸多亂象，嚴重破壞了當地自然環境及政治生態，多年積弊沉疴亟待清除。

事實上，內蒙古近年已陸續查處不少涉煤貪官，當中不乏像自治區原副主席白向群，原人大副主任邢雲，原黨委常委、呼和浩特市委原書記雲光中，自治區原公安廳副廳長孟建偉這類「老虎」級高官。今年以來，自治區在中紀委國家監委的建議下，明確提出要對涉煤領域腐敗倒查二十年，隨之而來的是大批官員倒台受查，反腐風暴更涉及當地政法、金融、銀監等多個系統，不光在職的，一些已退休的官員幹部亦未能幸免；更有指此次風暴已吹至遠在北京的部分央企，就像當年的沙塵暴直吹北京一樣。

此次專項整治運動堪與早前的陝西秦嶺違建別墅案相提並論，同樣需面對日積月累的問題，盤根錯節的腐敗利益鏈，查處起來絕非易事；後者需在國家領導人「六道聖旨」後才算擺平，前者更需倒查二十年，阻力可想而知。別看官員紛紛落台，亂象能否就此遏止尚不好說，須知就在秦嶺別墅案查處的同時，照樣爆出繼續違建之事，乃至各地同類違建仍然層出不窮；同樣地，甘肅、山西等地違規煤礦開採以及相關腐敗問題亦未見減少。官商盡皆唯利是圖，無視法紀，致使綠水青山滿目瘡痍，做的都是斷子絕孫之事，民眾的幸福生活將向何處尋？