日前有點空閒，上網查閱SWIFT（全球銀行之間財務通訊學會）有關國際支付的資料，收穫不少。

一是美元的全球第一開始再受挑戰。去年十二月，美元的比重為百分之四十二點二，歐元為百分之三十一點七，相比過往幾年，美元的比重上升，或許特朗普的「美國優先」戰略打擊別國（包括歐洲）成功，似乎已徹底扭轉一二年前歐元超越美元之勢，也把一七、一八年美元的弱勢改變。可是，今年八月，美元佔的比重只是百分之三十九，歐元為百分之三十六，兩者差距快速縮小，相信反映美國防疫治疫失效、經濟受挫的效果。歐盟區防疫治疫成效亦不佳，只是比美國稍佳。若美國疫情繼續惡化，經濟沒法脫困，國際對美元的信心會下跌，反映在SWIFT的數據，歐元或可重返領先地位。

在貿易結算，美元還是一枝獨秀，佔全球比重百分之八十六，歐元不足百分之七。但SWIFT的數據，概括所有的貨幣交易，特別是金融交易，數額遠超貿易結算。而貿易結算所用美元是包括龐大流轉於美國體外的資幣，美國不易控制，也不會突然暴升。要了解國際對美元的信心，美元在國際市場的供求匯率，還是SWIFT的數據更有意義。

今年八月的數據亦顯示出國際支付縮減，人民幣縮減程度較小，僅落後於美歐英日的貨幣，不過比重小，為百分之一點九，比過往一度達到的百分之二以上水平回落，可見人民幣國際化不易。即使日圓國際化，推行了二十多年，日圓佔國際支付的比重還徘徊在百分之三至四之間，勝不了英鎊。

人民幣佔的比重是在一三年後才超越百分之一，幾年間升至百分之二的水平，勝過日圓當年，但要趕上美元、歐元，還有漫長之路。從歷史看，美國十九世紀末經濟規模已超越英國，但還要兩場世界大戰，英國耗盡帝國資產，美元才在二戰後替代英鎊。現時中國經濟才剛趕上美國，便要說人民幣替代美元，未免熱昏了頭，胡亂吹牛。

不過港人國人不知，港元早已是國際貨幣。一二年港元佔國際支付已超過百分之一；今年八月，比重為百分之一點五，為全球第七大支付貨幣，勝過澳元、新加坡元，僅遜於加元。假若中央政府願意以港元國際化來輔助人民幣的國際化，一國兩幣同時在國際支付市場上互補，人民幣不完全兌換，與一籃子貨幣掛鈎，港元完全自由兌換，與美元掛鈎，作用巨大。依現時國際支付的比重，人民幣加港元為百分之三點四，可與日圓比併，優於人民幣單打獨鬥。港元更可成為一帶一路中東南亞的主要國際貨幣，以此推動將可擴大香港國際金融中心的作用。