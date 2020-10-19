由於國民黨相當之廢，在「打開了台灣的民主大門」之後，民進黨就不費氣力的「奪取了台灣的管治權」；而「民主大門打開」，也就打開了「台獨之門」。民進黨的宗旨就是要「台灣獨立」、「台灣建國」，其前身乃主張「台獨」的社會反對派，是違法團夥，是要被「戡亂」和處以重刑的。如果台灣「威權體制」始終由國民黨當政，他們要搞「台獨」是絕無希望的。然而，一搞民主，國民黨不僅自己完蛋，「台獨」也「翻身得解放」，登堂入室。

也因此，民進黨便忘乎所以，勝利沖昏了頭腦，以為自己很厲害，以為「搞台獨」就像「搞選舉」般輕而易舉，共產黨會像國民黨般不堪一擊。陳水扁上台當總統那陣子，「信心滿滿」，以為三下五除二，手起刀落，就能夠制訂「新憲法」，實現「法理台獨」，不料碰壁。一是北京反台獨、反分裂堅決強硬；二是美國人另有盤算，希望能夠一邊和北京大做生意，一邊又實現「和平演變」，幹掉共產黨，不想讓民進黨的蠻幹壞了自己的「好事」和戰略部署，因此把陳水扁斥為「麻煩製造者」，而只要老美不高興，陳水扁之流就立刻沒脾氣；三是那時候的台灣民眾還沒有被「台獨」煽惑得昏頭脹腦，民進黨的蠻幹民意不足也。

後來，陳水扁敗走，馬英九上台，國民黨重拾「九二共識」，一方面向北京拚命要好處，挽救江河日下多年的台灣經濟民生，一方面十分「雞賊」的玩「隱性台獨」。總狀況是，在「台獨之門」已經打開之下，台灣的「民主」運作始終有機會、有條件再把「台獨」選上台，而且其勢會愈走愈強。

現在民進黨、蔡英文又已執政，「台獨」走勢已遠盛於陳水扁執政的時候，山姆大叔更是一改過往的對華政策，要全面打壓北京，要開啟新冷戰，遂可更好利用「台獨」兵行險招。然而，更大的變化是，北京在國力、軍力方面已空前強大，兩岸實力對比空前懸殊，北京武力粉碎「台獨」和老美干預更加自信、準備充足，「台獨」看來將會走向末路。