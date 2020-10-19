港府與十一個國家商討旅遊氣泡，結果只能與新加坡達初步協議，令人啼笑皆非。香港旅遊業興旺的時候每年接待旅客超過六千萬人次，而新加坡每年最多只有約四十萬人來港，僅佔訪港旅客一個零頭，旅遊氣泡有何意義？何況來往兩地還要接受四次病毒測試，既費時又費錢，多少人願意如此折騰？

眾所周知，香港旅遊業主要靠內地客支撐，無論是訪港人數，還是消費能力，內地客都遠遠超過其他旅客，可見要挽救香港旅遊業，關鍵在於盡快恢復與內地通關。偏偏港府本末倒置，對落實粵港澳健康碼一拖再拖，反而急於向其他國家推銷旅遊氣泡，可謂咄咄怪事。實際上，歐美疫情仍在蔓延，最近法國新增確診病例更首次突破每天三萬例，創下疫情爆發以來新高，而港府商談旅遊氣泡的對象竟包括法國，這豈止是亂來，簡直是靠害。

當然，港府並非不知道粵港澳健康碼遠比旅遊氣泡重要，只是因為香港疫情仍未受控，內地和澳門都不放心讓港人入境，加上反對派百般阻撓，港府畏首畏尾，導致健康碼遲遲無法推出。所以說，政治邪毒比新冠病毒更加可怕，新冠病毒終能消滅，政治邪毒卻不容易清除。香港樣樣不如人，連防疫抗疫也明顯輸給內地和澳門，既是因為港府無能，更是因為黃絲邪毒上腦。他們反對推出健康碼，無非想阻隔兩地，以達到攬炒目的，而港府束手無策，只能以旅遊氣泡來糊弄公眾。

說來實在諷刺，黃絲們自高自大，一直瞧不起內地和澳門，殊不知內地和澳門早已控制疫情，並且已經恢復通關，反觀香港還在望天打卦，竟然要靠旅遊氣泡打救。某些所謂專家更是言之鑿鑿地表示，冬天可能出現疫情大爆發，預料過萬人感染、逾千人死亡。既然如此，他們之前為何反對全民檢測？這些專家沒有甚麼貢獻，最大本事就是誇誇其談，即使一錯再錯也面不改容。