香港公立醫院排隊時間過長，癌症或要等半年，病人等到死，而且醫療事故層出不窮，匪夷所思，有些個案病人慘如墮入人間地獄。

上周六醫管局公布三宗醫療事件，首先是本月十二日兩宗涉及激光眼科程序的事故，均為接受黃斑激光治療，大埔那打素醫院病人治療時，儀器發出的激光能量過高，術後病人黃斑水腫增多及出現視力下降；另一位病人同日在東區醫院接受左眼黃斑激光治療，護士在病人左眼角旁畫上記號，確認為左眼治療，醫生卻向病人右眼注入激光，發現錯誤始停止程序。

由於證據太過明顯，醫管局就兩次事件致歉，分別成立委員會調查及提出改善建議，八星期內提交報告。醫療事故可大可小，這兩位病人還活着，是不幸中之大幸。東區醫院另外一位病人，便因為發生醫療事件後喪命。該名患有淋巴瘤的八十三歲伯伯因為肺炎入院，在深切治療部期間出現高鉀血症等症狀，後轉回內科病房，但鉀濃度仍然偏高，需繼續進行藥物治療及緊密監察高鉀血情況，但要等到一名深切治療部護士到內科病房進行例行跟進巡房時，才發現病人脈搏停頓，搶救無效，院方亦是要成立委員會調查及呈報死因裁判官跟進，院方稱向家屬表達深切慰問，但沒有道歉，即使道歉，人死了，又有何用，伯伯應該享受晚年清福，與子子孫孫共敍天倫，卻死得不明不白，沒有家人送別，醫護基本上難辭其咎。

此類事件在公立醫院時有發生，有醫護歸咎人才流失、人手不足、人口老化、人事管理……總之所有問題都是別人的問題，而不檢討自己的責任，有否醫者父母心，有沒有秉持南丁格爾精神。再加上很多醫療程序分配給非專業的助理，令公院服務水平一直令人詬病，醫院淪為人命工場，病人落在機械般的人員手中，可不可以安然出院，其實都要視乎運氣。