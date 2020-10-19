對香港的低收入人士來說，居住問題最難解決，私樓租金高昂，市區一個一百平方呎左右的劏房，租金隨時要每月七、八千元，三、四百呎的小單位看地區，起碼要月租一萬多二萬元，這個數目對月入一萬多不到二萬元的打工仔來說，根本不可能負擔。就算一家兩個人工作，房租已佔了一份收入，每月支付房租後所餘無幾，不夠兩口子生活，更遑論家有小孩了。所以對中下階層家庭來說，能夠獲分配一個公屋單位是天大喜事，解決了生活開支的最大部分。公屋二至三人單位面積約二百平方呎，租金約每月二千元。比較租住私樓劏房，面積大了一倍，租金省了起碼四分之三，差距之大顯而易見。

因為近十多年來輪候公屋者眾，特區政府曾經承諾的平均三年輪候期未能兌現，平均輪候期已延長到五點五年，如果拒絕遷往新發展區、堅持等候市區公屋單位的話，恐怕等八、九年都難獲編配。

但有人獲編配公屋單位後卻怨聲載道，有傳媒報道說，有輪候了八、九年者被房署通知去挑選單位，卻無一合意，可供選擇單位，有曾發生命案的凶宅，有對正垃圾房，環境惡劣臭氣熏天，也有方向不對太陽暴曬，以至風水欠佳。據受訪者說，寧願瞓街邊、天橋底也不會選這些單位。我估計當事人是堅持要等市區單位才會有此選擇困難，市區內根本就沒有多少新建公共屋邨，舊邨重建的住戶要優先安置，有剩下的單位才放入輪候冊內，可想而知，這些單位都是其他優先編配者挑選後剩下的豬頭骨，有這樣那樣的缺點並不出奇。

不過上面案例的受訪者似乎也是要求特高，就算市面上出售的私人樓宇單位，也不乏凶宅、接近垃圾房、方向和樓層欠佳、太陽暴曬猛烈的，有這些缺點者比比皆是，只要售價上稍為折讓，最後還是有人承接，可見這些單位並不如受訪者所言，寧願瞓街邊天橋底般不堪。至於風水則看個人選擇，很難人人合適。買私樓也得將就，不可能全部條件都能滿足，更何況是租金低廉的公屋？

另一則有關公屋的報道：有一名女士拿到火炭公屋的鑰匙上門收樓後，不滿意公屋環境而在網上抱怨說，「以前聽人說住公屋挺好，但是住慣私人住宅去到公屋的地方就知道滋味了」。只能說該女士好像對香港很陌生，拿私人住宅與公屋相比。幸好她比的不是豪宅，要不然如何去適應？難怪不少網上留言都指這位女士好晒名牌包包，有能力住私人住宅，明顯不合資格，卻去跟低收入人士爭公屋，實在是浪費香港的寶貴公屋資源，叫她索性繼續居住私樓下去算了。