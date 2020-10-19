本港新冠肺炎疫情反覆，時好時壞，有排也未能清零。繼港大專家袁國勇提出有病徵者須強制檢測後，港府又透露正研究強制檢測的法律框架。食衞局局長陳肇始聲稱，三月以來私家醫生轉交超過十一萬個樣本，有九百多個呈陽性，有不少人不止一次看私家醫生，沒有接受檢測最後卻確診，認為情況不理想。講來講去，一句「早知今日，何必當初」，足以總結香港今日亂局矣！

有理性的人都知，要完全截斷社區隱形傳播鏈，唯一方法是全民強制檢測，最好配合禁足令，內地亦是以此方法戰勝疫魔。想當日中央派員協助香港進行全民檢測，結果只有一百七十餘萬人參與，成績差強人意，當時政府擺出一副「無可無不可」的態度，絲毫未見着緊；專家們更是刻意唱淡，對着幹明言不接受檢測的更大有人在。要是當日港府肯果斷實行強制檢測，專家少講兩句當幫忙，香港豈會落得今日疫情沒完沒了的下場？如今忽然又打起強制檢測的主意，偏偏弄得不湯不水，只強制有病徵者檢測，對找出隱形患者毫無幫助，對截斷傳播鏈的作用有多大，港府和專家可否講清楚？

最好笑是，本港疫情仍然未能受控，連澳門和內地都對香港下「封關令」，商經局局長邱騰華卻未學行先學走，乞求十一個國家與香港建立旅遊氣泡，最終只有新加坡勉為其難答應。有的國家揚言若要建立氣泡，港人只能限制留在酒店，有的甚至規定要聘請醫療人員陪同，擺明嫌棄香港，要港府知難而退。邱局長熱臉貼着冷屁股，還將碰釘經歷侃侃而談，簡直不知醜字怎麼寫。

虛談廢務，浮文妨要，正是刻下無能港府的寫照。香港現在最需要的是疫情早日受控，與內地恢復通關，引入活水打救奄奄一息的經濟，而不是乞求別人建立旅遊氣泡，供權貴飛去外地享樂。基層和商界就快連鹽水都冇得吊，廢官知道嗎？