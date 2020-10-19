近日泰國爆發群眾運動，很多人跟去年香港的反修例運動作比較，本地不少「黃絲」更沾沾自喜，覺得他們的抗爭精神正宏揚海外。其實，泰國過去二十年所走的路，正好讓香港人引為殷鑑，告訴你，無論奉行甚麼制度，如果人心不足、動輒抗爭，社會是不會有出路的。

部分黃絲將泰國王室加軍政府的專制管治，比作中央和特區政府在香港的政權，宣稱推倒一切專權者，乃人心所向。殊不知，泰國以往的政權十分開放，早已推行民主選舉，正因為民主制度弄來弄去，根本行不通，軍政府才要在二○一四年接管政權。

泰國民間有兩種力量，一種主要來自農村，稱為紅衫軍；一種主要來自城市，稱為黃衫軍。國家投票選出紅衫當政，黃衫就造反；由黃衫上台，紅衫則抽後腿。二○○九年的一幕更具戲劇性，當年泰國舉辦東盟峰會，中國總理應邀出席，但當地示威者不滿政府，悍然衝擊會議場地，當時的泰國總理阿披實慌亂得急急逃竄，結果他作為主人家，竟然比中國總理走得更快，事件成了一時笑話。以此觀之，在泰國最具實力的，恐怕是示威者，而非管治者。

二○一四年之前，泰國連續幾次選舉，都是由紅衫軍支持的政客勝出，但勝出後往往被推倒，推倒後重選，又是由紅衫派當選，如是惡性循環，弄得國無寧日。社會總不能老是亂嚷嚷，結果陸軍統帥帕拉育在二○一四年接管了政權，後來更修改了國會的議席分配，鞏固了自己的管治權。

目前泰國的政權固然較為封閉，但是昔日開放政權的時候，社會也難得晏安。由此可見，一處地方的人生活能否和樂，跟當地實施甚麼政治體制並沒有必然關係，香港人滿以為只要改變現政權，社會便能有出路，但觀乎泰國，卻是不然。