醫生是種神聖職業，並以解除病人痛苦、濟世活人為職志。每當中學文憑試放榜，狀元們多數會選擇讀醫，亦多數說是為了「救人」，老朽打從心底就會泛起一股暖流，其志可嘉也，希望他們不要忘了「醫者父母心」的初心！

然而，只要看看醫管局的《風險通報》，不少常見的醫療事故，很多時是把手術後的紗布、鉗子、導管順便「送」給病人，認真「慷慨」；又如切錯器官、左右不分、鼻胃喉誤插，其餘像輸錯血、打錯針、派錯藥等，其實都係大意，不把病人當病人，亂咁嚟有以致之！

呢！醫管局日前又公布兩宗涉及激光眼科程序嘅罕見事故，兩名病人於本月十二日分別喺大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院及東區醫院接受黃斑激光治療，其中一人治療時，儀器發出的激光能量較擬用能量高，術後病人出現黃斑水腫增多及視力下降；另一名病人原要治療左眼，但被錯誤向右眼注入激光。唉！原本病人希望透過做激光改善視力，誰知反而陷入黑洞，你話冤唔冤？

有眼科醫生就話個案出錯機會非常「罕見」，尤其將左右眼掉轉。佢指出，黃斑激光治療程序需有多重步驟及標記，今次助理已清楚點明需做激光嘅眼睛，直言「冇理由出錯」，相信有人涉不謹慎。「有人」不是已呼之欲出嗎？還不是醫生草菅人「眼」！病人原本一隻眼有事，如今好眼當壞眼「激一激」，若然不是及時停止，病人可能從此變「盲俠」，真係多得佢唔少！

經常有論者表示，病人進入香港的公立醫院，一隻腳已經伸進了棺木！呢個講法或許有點誇張，之不過，好多醫療事故都係出於醫者沒有仁心、沒有父母心，才會如此大意，好似腎腫瘤切錯脾臟、好乳當患癌切除、誤將肛門導管插入陰道內等等，可見掌握病人生死、幸福的醫生，若然沒有了醫者濟世為懷嘅初心，病人相信情願遇見會捉鬼嘅鍾馗！