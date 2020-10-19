台海局勢不平靜，兩岸都有北京終將走上武力統一台灣這條路的說法。縱使台獨心不死、早前還號召台灣軍人戰至最後一兵一卒的蔡英文近期示軟，在「雙十」活動上聲稱「不求戰」，但大陸國台辦、官媒卻沒有報以溫言笑語，不同渠道更放出武統勢成對台新政策主軸的說法。

為甚麼蔡英文「不求戰」後，北京的立場反而更硬？有媒體分析指，蔡英文的雙十講話了無新意，談兩岸既不講歷史，也不講中華民族，可見骨子裏仍是對抗思維和敵對意識。更重要的是，台灣向美國購買武器、在島內備戰的行動一點也沒有手軟。

最近台灣立法院還有一件點火的事，就是國民黨竟提出促請台灣當局與美國建立外交關係的議案，這件事的嚴重性比台獨派遮遮掩掩圖修憲、改台灣錢幣設計更甚，在北京眼中，台灣的局勢已瀕失控，執政的民進黨台獨野心不死，在野的國民黨已無能力推動和平統一。兩岸局勢撕裂如斯，島內兩黨卻在推動美國與中華民國（民進黨人更希望是蔡英文口中的中華民國台灣）建交，兩岸對立愈來愈激，除了武統，似已沒有好方法。

因此，大陸對台工作今年以來一直在大調整，以往還會透過惠台政策攻民心，但年初島內大選與香港反修例聯動之後，北京已開始調整策略，變成軍事與外交雙線出擊的硬招。故今年以來，解放軍在南海一帶幾乎沒停過活動，八月至今，在南海、台海地區的實彈演練也一波接一波，戰機軍艦繞台更成了家常便飯。

可以說，過去半年的兩岸互動，是過去七十年沒見過的，近期兩岸都有一旦動武，解放軍與台軍怎樣攻防的說法，有說台軍能守一、兩個星期才被奪島；美國也來噴口水，指解放軍要兩棲登陸並不容易。

打仗不是口水花般輕飄飄，但北京對台政策改變了，卻是兩岸的共識，若和平沒前景，台海又怎會寧靜？