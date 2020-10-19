內地再誕生一家副部級巨型央企。中國南水北調集團日前組建，水利部副部長蔣旭光出任首任掌門人。自去年以來，國家鐵路集團、中國安能建設集團、國家石油天然氣管網集團、中國融通資產集團等央企相繼成立，對國企陣容產生了重要影響。國家鐵路、中國融通成為內地資產規模最大的兩家公司。

這些新企業的組建，是黨政機構改革、國防軍隊改革以及國有企業改革的直接產物。以南水北調為例，作為繼三峽之後又一世紀工程，國務院在二○○三年設立南水北調辦公室，規格為正部級。但除卻規劃監管職責，南水北調的大量工程建設其實完全可依託企業化運行，毋須太多行政管理職能。因而，南水北調辦逐漸淪為官員投閒置散的發配地，原北京市長孟學農、原文化部黨組書記于幼軍、原中央辦公廳副主任王仲田、原北京市副市長陳剛等都曾被貶謫至此。

二○一八年機構改革，南水北調辦併入水利部，縮編為南水北調管理司。而此次組建的中國南水北調集團，則將承接大量的工程建設企業，實現政企分開。但實際是「企實政虛」，企業掌握了大量實權，政府部門弱化。但因為企業是國企，仍帶有強烈的權力色彩，並未削弱行政管控。

鐵路系統改革路徑與之類似。鐵道部分拆為國家鐵路局、國家鐵路集團，前者只是一個數百人的機關，後者則是擁有數萬億元資產、上百萬員工的巨無霸。由於肩負大量管理功能，國鐵集團與中國郵政集團、中國煙草總公司、北大荒農墾集團等四家公司被列為行政類央企，依舊半官半商。本月十六日全國人大審議國有資產報告時就要求，四家企業須釐清公共服務與市場經營的業務邊界。

融通集團、安能集團的組建，是軍隊武警改革的餘續。融通集團接管了解放軍各大軍兵種、七大軍區的大量資產，包括土地、酒店、農場等，規模僅次於國鐵集團。安能集團則由原武警水電指揮部轉制而來，從一支正軍級部隊轉變為央企。兩者目的均是為了徹底剝離軍隊武警的經商產業，專責聚焦打仗，並推進軍民融合。

去年底掛牌的國家管網集團集合了「三桶油」的管網建設維護業務，打破各自為政的利益格局。能源行業是近兩年央企兼併重組的重點。神華集團、國電集團合併組建國家能源集團，成為全球最大的煤炭生產和火力發電公司。中國電力投資集團、國家核電技術公司重組為國家電力投資集團。值得注意的是，以往冠以「中國」字樣的央企較多，而冠以「國家」字樣的則鳳毛麟角。如今，國家鐵路、國家管網、國家能源、國家電力等接踵組建。

兩者並非只是字面差別，因為民企名稱也可以用「中國」字樣，而「國家」字樣不僅民企，就連地方國企都無權使用，乃大型央企的專屬。眾多「國家」字號的亮相，是國進民退、增進央企控制力的體現。但在國際競爭方面，這不能算是一着高明之棋。由於強化了國家色彩，更易受到遏制與打壓。