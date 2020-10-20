正論：大事不行小事拖　水上的士又蹉跎

政府強推明日大嶼人工島填海工程，不但投資龐大，掏空庫房，而且落成之期遙遙，肯定遠水不能救近火，這項目拋出來才兩年多，應該從長計議，但高官卻急不及待，極之想短期內拍板動工。這種基建工程，一等一大事絕對急不來，有些小項目可以先發展，政府卻不屑一顧，像水上的士服務，一拖十九年，仍然未能面世，如此進度，教人怎能相信政府辦事效率？

港府在二○○一年初次提出設立水上的士，連繫維港內的景點，作為吸引旅客的特色交通工具。其實兩年後即是二○○三年開放個人遊，內地客湧至，消費力澎湃，市況熱鬧，如果當時水上的士推出，適逢其會，肯定大行其道，起碼賺了第一桶金。可惜政府似乎「大雞不食細米」，把資源及心機都花在各項大白象工程，懶得理小小水上的士，一直未見大力推動，直到二○一二年，即是相隔十一年後，發展局才聯同海事處及運輸署撰寫報告，初步探討開辦水上的士的可能性。然後又議而不行，束之高閣，打入冷宮。

二○一七年商經局又拿來翻炒，提議開辦水上的士服務。翌年才真正邀請營辦商遞交競投興趣表達書，卻因掣肘太多，反應冷淡，運輸署放寬基本服務要求以吸引營辦商投標，等到二○一九年十二月正式招標航線的營辦商，今年三月公布中標者，預計第四季投入服務，有五個固定的上落點，覆蓋啟德至中環，可觀賞維港夜景，由啟德開出的主線全程需約一百一十分鐘，加上WiFi無線上網服務、餐飲及其他服務，對觀光客有一定吸引力。

正當大家望穿秋水，以為一等廿年，終於水上的士可以為維港帶來新氣息，怎料運輸署竟說，今年內不能推出，要押後至最快明年初才可以試行部分航線，一拖再拖，仍然未能真正付諸實行。多年來，多少投資更巨大的基建工程都已紛紛落成，相比之下，小小的水上的士又有何難度？若果是不可行的建議，為何三番四次重新研究推出？實在令人大惑不解。如果說疫情未消，憂慮新服務反應欠佳，那誰又可以肯定明年初可以雨過天青？君不見本地遊飛機河都火速爆滿，今時今日搞經濟不能再墨守成規，畏首畏尾。

大事辦不成，小事辦不好。幾乎所有基建工程都有超支延誤，郵輪碼頭是沒救的蝕本貨，高鐵及港珠澳大橋回本無期，沙中線醜聞不絕危機四伏，證明這個無能政府眼高手低，志大才疏，沒有能力應付大項目，其實應該腳踏實地，從小項目用心經營，例如水上的士，一步步建立相關配套，與景點緊扣，開拓財源，總好過幾十幾百億倒錢落海。

曾經的航空業龍頭國泰計劃大裁員，反映香港經濟在危急存亡之秋，政府卻依然事事歎慢板，相反深圳如日中天，卻不敢怠慢，大力推廣旅遊。港府對開拓旅遊沒有規劃，缺乏創意，只是食老本，有新機會像水上的士也拖延。官員目光如豆，太過着眼短線，不懂未雨綢繆，導致遇到新機會未能把握先機，遇到困境就立刻退縮。機會是留給有準備的人，不是水上的士不適合香港，而是廢柴政府配不起這個新機遇。