功夫茶：水馬圍城太驚青　拆晒才可振聲威

自從反修例示威爆發，香港變成「四面水馬三面欄」，政府多個部門及中央駐港機構全部陷入水馬陣，一來阻路擾民，二來鬼咁肉酸，睇見都忟憎！功夫茶向來視水馬如仇讎，見佢前面憎佢後面，視其左面怒睥佢右面，咁笨咁大舊，阿哥，你估係橫看成嶺側成峰嘅女體藝術雕像咩？止暴制亂靠呢啲嘢？真係講出嚟都羞家喇！

好喇好喇！依家算係知恥近乎勇，雖未至於幾萬里雲煙新眼界，畢竟撥開雲霧見到小小光霞！呢，灣仔警察總部門外，一度有約八十個兩米高大型水馬重重圍困，日前陸續拆走，現場有警員戒備。據悉全港各區警署則會在評估後自行拆除水馬，估計本月底完成。講真，帶勇之人，要維持治安、保護市民，第一就係不怕苦更不能怯，防暴靠水馬，已經自我矮化咗一大截，咁驚青，試問又點保護市民？政府當水馬係止暴靈符，以為暴徒係殭屍咩，實在太過搞笑喇！

嗱！警方發言人表示，會不時檢視有關保安措施，並因應風險評估及行動需要作出最適當嘅安排和戒備，及會在有需要時放置水馬喎！警方此言差矣！如果水馬能鎮四方邪氣，收八面妖怪，咁紙板差人真係捉到賊喇？唔好忘記，《港區國安法》至今已生效逾三個月，並一直被視為撥亂反正嘅尚方寶劍，喂，國安公署及國安委相繼成立，警方亦特別設立國安處，如此係威係勢又咁大陣仗，唔通佢哋連水馬也不如？

依家警方執法，可以使用國安法呢把尚方寶劍，又唔好好利用，仲成日記掛水馬陣，任由尚方寶劍變生銹菜刀，冇咗水馬陣就好似失去咗靈魂，咁仲講乜嘢國家安全吖？止暴制亂，豈能當水馬係龜殼，一縮入去就一天都光晒？這不是太窩囊嗎？依家金鐘政府總部與立法會外圍仍被水馬重重包圍，估計有成二百個；特首辦外水馬亦未拆走！仲有吖，多個中央駐港機構亦同樣在門外架設水馬陣，儼如一道城牆！

講起嚟都貽笑大方！外國領事館好似英國駐港領事館及美國駐港澳總領事館嘅外圍，一直「坦蕩蕩」，救生水泡都冇個，唔好講話兩米高嘅水馬咯！唔通外國佬真係大膽啲？究竟香港是誰家天下，唔好畀人「東亞懦夫」嘅印象吖！有學者都認為部門仲擺水馬會影響管治威信！的而且確，依家所有中央駐港機構應全部拆去水馬，特首辦、政府總部等亦然，一個也嫌多！仲有人斗膽喺呢啲地方叫囂搞破壞，一越雷池半步，在國安立法下，警察嚴正執法，中央駐港機構有國安人員荷槍實彈把守，勇武抗爭者夠薑就試吓衝擊吖？