神州觀察：惡城管圍毆小販　暴力執法何時了

城管打人在內地已是司空見慣，被打者又多是弱勢群體，以及為了養家餬口而需起早貪黑的低收入一族，故而每次都會引發輿論高度關注，相關惡行亦早已成為激化官民矛盾、導致社會動盪的不穩定因素。江蘇南京市某農貿市場日前再有數名城管人員圍毆小販，又是勒頸掌摑，又是拳打腳踢，乃至無視民眾勸阻，對跌倒在地小販繼續施暴，暴力執法現象不知何時能了。

據指被打小販存在佔道經營情況，未能及時配合執法，雙方並於爭執期間發生衝突，好像還是小販動手在先，用電子秤的托盤敲打一名城管頭部，導致後者情緒激動，追打上來。小販佔道經營乃至攻擊城管固然有錯，身為執法人員，只需採取必要手段制止事態進一步惡化即可，包括使用適當武力「以暴制暴」，保護執法者自身安全都可以理解，但本案最終竟演變成城管瘋狂圍毆小販，早已越過執法界限。

今次事件亦再度招來網絡斥罵之聲，當局隨即發通報澄清，稱涉事城管只是協管人員，屬於「臨時工」，已遭解僱，並處行政拘留十三日及罰款數百元。惟此舉亦招來不少輿論非議，質疑當局每每總將責任往「臨時工」身上推，自己卻甚麽事也沒有，直言城管已是全世界獨一無二的風景；亦有人質問政府聘請協管人員的標準究竟是甚麽？就算沒有正式編制，但這些人始終屬當局認可的、在代表政府行使執法權，對於他們執法犯法及破壞政府形象的行為，不能只按一般的打架鬥毆輕罰輕縱。

不僅如此，一些地方在處理城管打人問題上態度更為曖昧，多是批評教育了事，再就是停職或解僱，通常不願深究，客觀上等於在縱容城管暴力執法。像重慶市南岸區早前發生的城管追打女攤販被砍傷事件，又是因城管於衝突期間「情緒激動」引發，迫使女攤販在被追打過程中胡亂執起刀具進行反擊，好在未致釀出人命；陝西西安有惡城管與小販衝突時駕車撞倒對方，不顧而去；河南鄭州更有冷血城管將正在高處安裝廣告牌工人的梯子強行抽走，以致對方試圖游繩落地時不幸墮亡。

種種曖昧取態的背後，卻又與一些地方政府懶政怕麻煩、城市管理中追求「簡單高效」等心態有關。無可否認，隨着城鎮化進程的加快，城市管理中的問題亦愈趨複雜，又要保持良好的市容市貌，又要兼顧到攤販、低收入者的生存需要，彼此矛盾衝突似有「不可調和」之勢，於是在利益權衡之下，一些地方當局只能對城管暴力執法行為睜一隻眼閉一隻眼，甚至必須倚仗對方以暴力手段對付「刁民」，政府其實就是城管的後台老闆，是暴力執法的始作俑者。