世界視線：唐寧街抗疫不力　威爾斯挑戰倫敦

隨着英國新冠肺炎疫情惡化，威爾斯地方政府近日率先實施一項令人側目的措施：禁止英格蘭、蘇格蘭和北愛疫情嚴重地區的人士入境。這項措施形同加的夫對倫敦發出了旅遊禁令，開地方封鎖中央的先河。在英國各地出現獨立浪潮的敏感背景下，自然引起輿論關注，更招來執政保守黨的不滿。

自英國爆發疫情以來，地方政府經常與倫敦不咬弦，例如今年五月，正當首相約翰遜準備公布放鬆部分封城措施的細則時，威爾斯地方政府卻搶閘表態稱，仍會採取嚴格的防疫措施，與首相的慢三拍形成強烈對比。而在今次實施禁令前，威爾斯首席部長張建輝強調，在疫情面前政府不應坐以待斃，這也正好講到了約翰遜抗疫不力的痛處上。

威爾斯地方政府以抗疫為由，禁止英格蘭等地人士入境，顯然給約翰遜帶來更大的難題：如果放任不管，則默許了地方政府封鎖邊境的權力，猶如姑息「獨立王國」；但若以首相權力強行要求威爾斯開放邊境則又顯得理虧，畢竟正是約翰遜當初主張集體免疫，才導致疫情的失控。約翰遜雖然保持沉默，但英國媒體輿論卻顯然聞到了異味，紛紛質疑威爾斯當局如何實施有關禁令。言下之意是威爾斯作為地方政府，實施出入境禁令是否構成越權？英格蘭和威爾斯警察協會也指出，有關禁令姿勢大於實際，因為警方並不適宜在英國國內設置訪境哨站，也難以檢查所有出入境人士的居住地證明。

威爾斯保守黨國會議員斥責，禁止英國各地居民進入威爾斯，不僅打擊本地經濟，且帶有政治動機。當地保守黨健康事務發言人戴維斯直指：「威爾斯地方政府有一個不良的喜好，就是沉迷於封殺英格蘭人。」當地親英派議員更形容，威爾斯此舉是「向獨立的方向夢遊」。

另一邊廂，近年積極推動獨立的蘇格蘭首席部長施雅晴，不僅對張建輝表達了強力支持，更提出要和約翰遜展開緊急對話，聲言蘇格蘭會採取一切必要手段控制疫情。如果蘇格蘭亦跟從威爾斯封關，約翰遜恐怕就再也不能保持沉默了。