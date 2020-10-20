台灣在開啟了民主之門的同時，也就開啟了「台獨」之門。同樣，香港在開啟了普選之門的同時，也就開啟了「港獨」之門。現在通過反修例風波暴亂，台獨、港獨已公開合流，製造出有聲有色、互相激勵的政治能量「共同發展」。反修例風波暴亂從緣由到發起、到持續破壞、到遭到《港區國安法》的打擊，港獨、台獨都有非常具體的勾連、合作及共同命運，他們是在老美組織策劃下的產物。人們看到這「兩獨」有着共同的政治基礎、合作動力。

台灣的「民主化」始於上世紀九十年代，其背景有二，一是北京已提出「和平統一」方針，方案是和香港回歸後一樣，實施「一國兩制」。二是台灣「民主化」的最大獲益者是存在頗久的台獨勢力，他們終於可以通過民選政治，「合理合法」放開手腳的獲得執政權、管治權，在憲政層面推動台獨。

香港的「爭取普選」、「民主拒共」也始於上世紀九十年代香港回歸前後，其背景是，中國收回香港後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，為了保持香港的資本主義制度和生活方式五十年不變，北京承諾九七後通過循序漸進的方式最終實現「雙普選」。那個時候，很少人會想到爭取「雙普選」會開啟港獨之門，一是香港從來沒有港獨思潮和勢力，二是香港的生存環境和在「一國兩制」憲政框架下，根本沒有實現港獨的任何可能。然而，在反對派和美英勢力的操弄下，通過對「雙普選」的爭取，通過使用「逢中必反」、「為反而反」的手段和煽惑，「不可能」似乎成為「可能」，普選之門開啟了港獨之門。經過二十餘年的「奮鬥」，港獨終於在火光沖天、打砸搶燒的暴亂中，在美英勢力的力撐「祝福」中，大搖大擺的帶着一身血腥氣粉墨登場，和台獨連袂而行。

台灣民主、香港普選為甚麼都能醞釀和開啟台獨、港獨，成為分裂國家民族的動能？台灣的「民主」，北京現在還管不了。而對香港的「普選」，北京是不是應該重新評估和考慮呢？它的負面作用遠大於正面作用，至為明顯！