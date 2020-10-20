不知從哪一年開始，美國總統選舉便離不開中國話題，攻擊中國儼然成為歷屆候選人的例行動作。這次更明顯，特朗普天天拿中國說事，對手拜登只好跟風，兩人好像是在競選中國總統，而不是美國總統，未免太搞笑了。

其實美國內部問題一大堆，全身都是病灶，尤其是新冠肺炎疫情和反種族歧視暴亂雙重衝擊下，可謂五勞七傷。然而政客們既無心也無力給美國治病，反而將所有心思放在中國身上，造謠、謾罵、抹黑，無所不用其極。共和黨競選團隊早前甚至發出一份長達五十七頁的備忘錄，提示該黨候選人「集中攻擊中國」，可見妖魔化中國已成為美國政黨和政客唯一工作。影響所及，連加拿大卑詩省地方選舉也有組織要求候選人交代是否持親華立場，簡直匪夷所思，西方標榜的言論自由都丟到哪裏去了？

木秀於林，風必摧之。美國政客歇斯底里攻擊中國，固然反映美式民主荒腔走板，也說明中國地位愈來愈重要。在中國貧窮落後的年代，美國沒有將中國放在眼裏，當然沒有必要「集中攻擊」。只有當中國不斷崛起而令美國感到威脅時，政客們才會如此焦躁。所以，對中國人而言這是好事，不是壞事，美國愈是攻擊中國，愈能證明中國強大。至於政客們刻意將中國共產黨和中國人民分開，極盡挑撥離間，更是暴露他們對中國國情一無所知。

很明顯，中美關係走到這一步，美國可以打的牌幾乎已經出盡，除了發動戰爭，再也沒有多少選擇。問題是，它敢對中國開戰嗎？儘管美國號稱世界唯一超級強國，幾乎打遍天下無敵手，但過去和中國幾場較量從未嘗到甜頭，韓戰打個平手，越戰更是灰溜溜撤退。何況今時不同往日，美國實力日走下坡，面對北韓和伊朗尚且無可奈何，遑論和中國開戰。有人說得對，華盛頓對華問題上走得太遠，已經出現內部空虛，愈來愈色厲內荏。