本港昨日新增十五宗確診新冠肺炎個案，十四宗為輸入，雖然並無源頭不明個案，但疫情反覆，第三波仍然危機未消，近日天氣轉涼，第四波疫情隨時殺到，政府依然一籌莫展。

抗疫未有取得階段性勝利，反觀內地疫情一早受控，與澳門通關，亦未見因此而增加個案。所以人家健康碼順利推出，是有其實質理據支持。而香港情況比澳門大落後，所以健康碼說了多時還是只聞樓梯響。

食衞局局長陳肇始日前表示，已完成健康碼的籌備工作，正待港府與內地及澳門進一步商討推行條件和時間表。由六月起已經不斷有這樣的說話，大家都聽得厭了。局長的上司特首林鄭月娥昨日也開腔，又是同樣的口徑，說會爭取盡快落實健康碼。「盡快」這兩個字委實可圈可點，官員辦事本就應該盡快，難道拖得就拖，沒有人催便可以滋滋油油歎慢板嗎？

連一向廢柴的陳肇始也懂說，政府要創造條件讓本港回復較正常的經濟、民生活動。大家都知道港版健康碼推出已是刻不容緩，百業蕭條，旅遊業命懸一線，內地客若能來港便是及時雨，可惜等到現在，還是說要再商討，如果以商業角度來看，肯定是雙方條件談不攏，才會一拖再拖。香港淪落到被人嫌棄，真的是衰到貼地。

旅遊業是最嚴重災區，相信疫情繼續下，年底之前必定會爆發結業潮。以特區官僚慢條斯理的作風，會不會等到大部分旅行社執笠，才施施然推出港版健康碼？近日有報道指水上的士又再押後推出，拖足十九年，政府捱轟。本來這並非佔旅業很大比重，但見微知著，小事也辦不到，大事更加不用奢望可以辦成。

政府辦事拖字訣，是無能、無心及無責任感的表現。這種三無態度用來救市，肯定死得人多。港版健康碼愈遲推出，經濟復甦愈遲，廢官問問自己，出糧可以拖嗎？