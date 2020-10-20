公立醫院又發生駭人聽聞醫療事故。兩名病人於本月中分別到兩間公立醫院接受黃斑激光治療，其中一人治療時，儀器發出的激光能量較擬用能量高，術後出現黃斑水腫增多及視力下降，愈搞愈糟；另一病人原要治療左眼，卻被人員誤向右眼注入激光，左右不分，令人咋舌。

病人好不容易排期接受手術，等候多年原以為可以治好眼疾，最終竟被公院弄至幾近失明，若然這就是本港醫護人員口中高人一等的醫療水平，真叫港人情何以堪！事實上，公院醫療事故無日無之，這些僅是冰山一角，別說左右眼不分，左右腦、左右腳都一樣搞錯，術後遺下紗布針頭在病人體內更是屢見不鮮。日本有個節目叫《恐怖醫學》，本港電視台也有播放，其實恐怖醫學哪裏需要外求，敲一敲我們公院手術室的大門，每日都在上演。

最惡頂的是，公院醫護不去進修也就罷了，還要不務正業，年初疫情吃緊之際竟然「罷工救港」，真不知醜字怎麼寫。別說內地，觀乎全世界的醫護人員，不論工作環境多麼艱難惡劣，美國甚至曾有醫護人員連口罩也缺乏，一樣頂硬上照顧新冠肺炎病人。皆因他們明白，一件白袍對病人來說是何等重量，也知道何謂專業精神，而不是挾專業搞政治與政府對着幹，香港公院黑醫護簡直是白衣之恥！

面對外界要求依法嚴懲黑醫護之聲一浪高於一浪，醫管局至今仍在歎慢板，最近終於向相關醫護發電郵，要求解釋沒有上班的原因。全港人都知道黑醫護為何不上班，偏偏醫管局問完又問，美其名曰按程序辦事，實則不脫姑息養奸的套路。難為黑醫護組織一點也沒有領會醫管局的良苦用心，還擺出強硬態度死撐到底，聲言罷工是《基本法》賦予的權利云云。人們不明白，直接回覆「罷工救港」便可以了，何需搬出他們打從心底裏鄙視的《基本法》說事？