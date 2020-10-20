如果你平素跟香港人閒聊，問對方覺得泰國人跟咱們相比，誰更勇武？大家腦海中可能馬上閃出硬橋硬馬的泰式拳法，港人的功夫相形見絀，頓時氣沮，大抵十居其九都會認為人家更勇武，哪怕其實未必個個泰國人都會泰拳。但要是問香港人跟泰國人相比，誰的智力更高，我們又在一瞬間能抬起頭來，答：「應該是咱們的智力勝一籌吧。」據說香港人的IQ位居世界第一。

不過，我恐怕香港人智力高只是傳聞，實際上未必盡然。近日，泰國爆發反政府示威，提出三大訴求，跟去年香港反修例風波，「黃絲」提出的五大訴求性質相近。但兩相比較，卻使我替香港的示威者汗顏，泰國人的訴求每一條都有理有節，不像咱們，有的訴求互相矛盾，有的異乎常理，真是失禮街坊！

泰國示威者的三大訴求，第一是解散國會，第二是制訂新憲法，第三是停止威脅人民。泰國目前的憲法和國會權力，完全向軍政府傾側，設立的國家維持和平秩序委員會，又大大窒礙了民主的聲音。姑勿論這三大訴求最後能否如願，最低限度每一條都能合乎道理與邏輯。

反觀香港人提出的五大訴求，在爭取過程中，示威者圍攻警署、打砸商店、火燒活人，更用磚頭擲死無辜者，論暴力程度，比泰國的示威超出十倍，這是徹頭徹尾的大暴動。但五大訴求中，其中一條是反對政府將是次風波定性為「暴動」，另一條是要求釋放所有被捕者。若依他們所說，莫非燒人、殺人者，也不能問罪？

還有一項訴求，就是成立獨立調查委員會，研究是次運動的性質以及追究犯事的警員。既然要獨立調查委員會客觀研究整件事的性質，但是又預設了不能定性為暴動，這樣自打嘴巴的要求，呵呵！大抵只有咱們「黃絲」的腦袋才能想得出來。