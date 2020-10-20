政府冇靈魂，一味吹水「執政為民」，實際上活在香港，生亦難時死亦難，生時等上樓等到頸長，臨老等安老院舍等到上天堂都未輪到，而骨灰龕更是一位難求！面對無能政府處處怠政，加上暴疫夾擊，港人嘅苦日子仍在後頭！

本報都早有預告，喺第三波疫情彈上彈落之際，庸官將公共衞生搞得一塌糊塗，街市、屋邨、老人院處處見鼠患，大鼠戊肝隨時爆發；加上天氣已涼，冬季流感即將來襲，喺咁嘅時勢下，港人面對新冠肺炎、流感、大鼠戊肝多重威脅，應該提早去接種流感疫苗，尤其是老人家及小朋友！

老朽自問年紀大機器壞，又點可以烏啄啄、任人將，於是謹記本報之忠告，拿拿臨去咗打流感針，否則隨時要拖住殘軀，腳步浮浮周圍撲針打，都幾傷神㗎！尋日睇報紙先知市面驚現搶打流感針潮，大型連鎖醫療集團出現缺針情況，有診所不設預約，要求市民排隊取籌打針，據悉半小時內流感針限額清空，由於疫苗存貨有限，明言要打趁早。亂世求生，搶完廁紙又搶打針！

政府無能，靠害市民。依家人心虛怯，全城搶打流感針，可見市民一般都冇靠政府，自求多福靠自己！老朽成日都話，政府若失信於民，就真係做鬼都唔靈！有家庭醫生表示，五月訂購時未有料到流感疫苗需求咁大，到貨一個多月已「無晒針」，而往年同樣供應量，足以應付由九月至翌年一月嘅需求，佢形容從醫四十多年從未見過本港出現流感疫苗短缺，同時亦留意到今年啲年輕人多咗接種疫苗。嗱！仲唔係人心虛怯？老朽未過花甲前，根本從未諗過去接種流感針！

一般診所，每劑流感疫苗收三百元，有業內人士透露，有醫生坐地起價加至四百五十至一千元不等。老朽認為趁人心虛怯發流感財，「醫者父母心」實在太不該！共度時艱，請維持三百蚊一劑喇！