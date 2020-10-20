美國自恃民主典範，對外事務一直霸道地使用長臂政策，跨洲跨國地干預別國事務，並透過政治庇護向所謂「抗爭鬥士」提供保護，本港不少參加反修例行動的青年亦在巴巴地等着美國提供政治庇護。只是，美國的政治庇護政策亦頻頻碰釘，近日便爆出一宗會抗爭、會革命的人，卻不一定是有道德、守律法的人，結果便是美國為其政治庇護後悔了的個案。

事實上，美國的政治庇護絕非無敵的保護傘！據美媒報道，過去幾年有逾萬名獲美國政治庇護的人被取消資格或被驅逐，他們中有人犯法，從革命鬥士變成罪犯；有人是當地律師謀財而編造的抗爭鬥士，當然亦有人涉假資料，結果被一一趕走。

最近，芝加哥檢察部門檢控一個曾經做過新聞人物的人，還記得新加坡前總理李光耀剛逝世時，當地一名少年捋虎鬚，拍片批評李獨裁，比拉登還恐怖的事嗎？當年只是十六、七歲少年的余澎杉，隨後被新加坡執法部門拘捕，在法庭與監獄掙扎兩年多，還鬧出獄中絕食，獲國際人權組織及團體展開國際奧援，後來當然是被美國拯救了，以政治庇護留在美國生活。

可是，協助余澎杉獲政治庇護的團體最近後悔了，因為芝加哥檢察部門調查發現，余涉嫌於去年四至七月期間，與德州一名十四歲女童互換裸照及互發數千條訊息，案件據說還驚動了反孌童組織，執法部門將他告上法庭，而保釋金竟高達一百萬美元，即沒有七百八十萬港元便無法獲短暫自由，顯見案件嚴重。

這名會抗爭、會革命，被有心人戴上特殊政治「光環」的當事人，現在被人質疑是色情犯，諷刺吧？

美國的政治庇護操作，早被批評有太多造假的空間，所以美國政府亦留了一手，政治庇護者若被證實干犯了罪行，哪怕案件不一定很嚴重，其留美資格亦岌岌可危，分分鐘被下令滾出美國。