香港自去年六月修訂《逃犯條例》風波開始，網絡平台便不斷流傳各種假消息、假新聞煽動市民情緒。筆者所屬政黨今年曾經以電話訪問一千三百多名市民有關香港「犯罪年輕化」的看法，結果顯示，有七成受訪者認為網絡「假訊息」激發年輕人做出破壞社會秩序和犯法的行為。

本港過去一年假消息多不勝數，惡意製造謠言，散布假資訊，作為攬炒派煽暴、製造社會撕裂的重要手段。網絡世界令假消息廣泛流傳，鼓動市民參與違法行動，面對網絡「假訊息」氾濫成災，政府應該制訂《防止網絡虛假資訊法例》，立法禁止任何人士在社交平台及網站傳播虛假資訊。

去年九月，十五歲女學生陳彥霖浮屍海面，正值「爆眼女」、「八三一」港鐵太子站「打死人」等網絡虛假資訊傳個不停，陳彥霖事件的謠言為仇恨和暴亂火上澆油。上月陳彥霖的死因研訊有結果，裁判官之所以提醒陪審團不要受報章、傳媒報道影響，是因為陳彥霖去年被發現浮屍於將軍澳海面後，攬炒派便於網上大肆造謠影射「警察殺人」，稱陳彥霖因為示威被捕，繼而遭「棄屍大海」，聲稱「是被香港警方謀殺」。攬炒派更編造其母親「跳樓自殺亡」、是「戲子」等謊言，繼而誤導港人、刺激仇恨情緒。

現時全世界的互聯網都充斥不實謠言，甚至是移花接木的相片與影片，不但誤導網民，更使被誣陷的人士與機構的聲譽嚴重受損。不少國家與地區近年均相繼通過法案，打擊網上虛假資訊。

美國是世界上最早為打擊假新聞而立法的國家，於二○一六年實行《反外國宣傳與造謠法案》，由國務院召集成立跨部門「全球作戰中心」，協助記者、智庫、民間團體、非政府組織等，識破外國勢力的政治宣傳。德國的《社交網絡強制法》於前年一月生效，規定影響力大的網絡平台如Facebook及Twitter等，要移除不實訊息及煽動言論，最高罰款達五千萬歐元（約四億五千萬港元）。此外，《防止網絡假訊息和網絡操縱法案》授權新加坡政府各部門首長，按照其管轄範圍，判斷網上相關資訊是否為假訊息，「出手」亦最重，任何惡意散播假新聞損害公眾利益的人士，最高可被判監十年以及罰款十萬新加坡元（約五十七萬港元）。法國亦有法例打擊選舉期間的不實訊息，由法官作裁決。俄羅斯則立法禁止在網上散播虛假消息，或在網上「公然不尊重」國家，擾亂公眾秩序。

自從網絡媒體如雨後春筍般興起後，吸睛之戰愈來愈激烈，假新聞、謠言、荒誕「古仔」亦變得層出不窮，然而，香港現有法例難以有效打擊。全球不少國家或地區已經透過立法打擊虛假消息，並藉政府嚴肅執法震懾互聯網散播虛假訊息行為。他山之石，可以攻玉，香港政府應參考其他政府的經驗，立即啟動制訂《防止網絡虛假資訊法例》，早日打擊網上虛假資訊氾濫成災的問題。