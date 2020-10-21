產評：中美鬥爭遇魔咒　港經濟篤定沉淪

矚目新股螞蟻集團幾經波折，終於敲定上市進程，縱使可能仍有變數，但從資金迅速匯集香江之勢來看，實乃事在必行。全球世紀變局迎來世紀新股，佐證「舊世代」不復再，而恰巧地，過往香港每逢遇上街知巷聞的重量級新股掛牌，股市往往已屆末路，或許經濟沉淪早有定數。

回看九七年，當年回歸前夕大量資金湧港「維穩」，帶動恒生指數由九六年七月起步，一直升至九七年八月；到了九九年五月科網狂潮起動，當時包括港府在內的全球主要經濟體大力推廣創新科技，沒有甚麼業務的科網公司紛紛搞上市，令恒指虛高至○○年三月；之後是○七年，不少老股民應記憶猶新，當年八月十七日傳出中央推「港股直通車」，恒指由低位暴力反彈逾千點，被稱為「大奇迹日」，再拾級而上至十月見頂；浮沉十年後，一七年受惠全球大牛市，港股再次由科網巨企領軍，惟升浪止於一八年，頂部至今未破，彼岸的美股則屢創新高，經濟盛衰立見。

事有湊巧，上述每次港股旺市末期，都有「勁爆新股」助興，而且往往預示升市派對告終。九七年遇上亞洲金融風暴；○○年則因盲目追捧，衰到○三年「沙士」才見底，更悲的是資料顯示，○三年每月有二千多人破產，全年合共高達二萬多人，至今仍叫人刻骨銘心、猶有餘悸；○七年遇上百年一遇金融海嘯；一七年後則是美國總統特朗普大打貿易戰，一直發展到現時全方位戰線，更不排除刀刃相接。

如今恒指雖然以點數計，遠未屆歷史巔峰，但當中涉及「舊經濟股」拖後腿，若以大型科技股來看，則是連番破頂，氣氛並非冷淡。再者，近期各路資金在美國總統大選前夕依然不斷湧入，足見水頭充足，個別股份受捧程度不亞於歷次股市高峰期。

若歷史是一面鏡子，有了前車可鑑，加上全球經濟受困疫情而攬炒，股市短期內突然急挫絕非危言聳聽，尤其特朗普目前為了選情，將一切負面因素淡化，只要十一月大局已定，無論誰當選，也要面對企業清盤、失業惡化、疫情加劇、債務重組等客觀而棘手的事實。屆時不用刻意討好選民，基本上可為所欲為！只要美國打乞嗤，全球必然更弱，處中美夾縫的香港不在話下。

無論篤信宿命與否，面對這場世代級話語權之爭，所謂「君子不立危牆之下」，做足防範準備，持有一些諸如黃金等實物資產，相信是每個人也要多加思量的。